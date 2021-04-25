嘉義縣自殺防治宣導　下鄉家戶走訪結合量表篩檢

▲自殺關懷防治下鄉來到水上龍德社區。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局攜手社團法人嘉義縣生命線協會啟動心理健康篩檢關懷服務，25日在水上鄉龍德社區舉辦社區家庭關懷訪視宣導活動，深入社區家庭，化被動為主動，透過家戶走訪並結合量表篩檢，找出需要協助的高風險民眾，發掘潛在自殺意念個案。

台灣自殺率一直高於全球平均值，近3年來國內死亡率持平，嘉義縣從2017年24.7%至2019年21.8%雖有下降趨勢，但老化疾病、失業與人際、家庭、老人照顧問題等，都可能是觸發自殺的地雷，令專家憂心忡忡，也是中央及地方需重視的議題，因此，嘉義縣政府提出社區家戶介入方案，強化民眾身心健康。

嘉義縣衛生局透過多元管道進行心理健康評估篩檢，如3+1行動醫療、社區集會、校園師生、職場…等，目前約篩檢2800人，其中26人需關懷協助，以40 至60歲民眾居多，衛生局已積極介入。

衛生局今年也與社團法人嘉義縣生命線協會合作，選定中埔及水上2鄉鎮舉辦社區家庭關懷訪視宣導活動，透過專業志工走訪家戶並結合BSRS-5量表篩檢，找出需要協助的高風險民眾，及早介入提供服務，希望能降低自殺率，同時提供心理健康促進宣導。

衛生局長趙紋華呼籲，自殺發生原因多元，如新冠疫情攪局造成的失業與經濟問題，或常見的人際、家庭、老人照顧問題等。預防自殺，需要你我多一點「雞婆」，善用1問2應3轉介，如發現周遭親友有心情困擾、憂鬱等徵兆，多一點「雞婆」、多一點關懷，適時協助尋求專業醫療，可撥打「衛生福利部24小時免付費安心專線」1925(依舊愛我)或「嘉義縣社區心理衛生中心專線」05-3621150，尋求專業諮詢協助，安心渡過人生的低潮。

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