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日本將排福島核廢水入海　海委會擬在北部海域建置即時監測站

▲▼ 日本政府決議2022年開始排放福島核廢水入海。圖為福島第一核電廠所存放的已處理核廢水。（圖／路透）

▲日本政府決議2022年開始排放福島核廢水入海。圖為福島第一核電廠所存放的已處理核廢水。（圖／路透）

記者楊蕓／台北報導

日本政府決議2年後將稀釋過的福島核廢水排入太平洋，引發周邊國家不滿。海洋委員會表示，將與原能會合作研提「國家海域放射性物質環境輻射監測及安全評估整備計畫」，計畫內容包括在台灣北部海域建置一座核污染浮標即時監測站，收集「含氚廢水排放前」海水背景輻射值。

立法院內政委員會26日排定海委會、原能會、經濟部等相關單位針對「日本擬排放福島核廢污水對國家海域環境安全之影響」進行專題報告。根據海洋委員會送抵立法院報告指出，行政院以原能會為主責單位，邀集外交部、科技部、農委會、環保署、海委會等部會組成「日本福島核電廠含氚廢水排放跨部會因應平台」，以減輕對我國海域環境安全可能造成之影響。

海委會表示，原能會核能研究所與海委會國家海洋研究院合作研提「國家海域放射性物質環境輻射監測及安全評估整備計畫」，國家海洋研究院負責海洋擴散模式開發暨生態系統調查。計畫內容包括：日本福島核廢水傳輸擴散緊急應變模擬分析，依據海洋環境、排放情境，模擬福島含氚廢水的近、遠域以至大洋傳輸擴散情形、氚的衰變及抵達台灣海域的時間，資料供原能會及相關部會緊急應變。

在「部署海洋輻射背景監測系統」部分，海委會指出，國家海洋研究院將在台灣北部海域建置核污染浮標即時監測站一座，收集「含氚廢水排放前」海水背景輻射值；另外，透過台灣岸際與沿近岸海域之生物樣本採集調查，建立台灣東部海域生態系核污染現況基線資料，做為後續日本核污染廢水排放後比對所需資料。

海委會表示，將與原能會共同整合跨部會技術與功能，針對福島含氚廢水排放情境模擬和預警超前部署，監測福島含氚廢水排放前、後台灣海域水質和生態系核輻射背景變化，確保未來能及時因應日本排放福島廢水事件完成超前部署之安全對策，以守護我國海洋潔淨和安全。

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