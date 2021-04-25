陸規定小學作業「不能超過1小時」　嚴禁教師設置「懲罰性作業」

▲大陸教育部要求減輕小學生作業壓力。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸教育部25日公布《關於加強義務教育學校作業管理的通知》10條規定，包含小學每天書面作業完成時間平均不超過60分鐘；嚴禁設置重複性、懲罰性作業，以及限制作業難度不得超過「國家課程標準要求」等。

大陸教育部表示，為進一步規範學校教育教學管理，全面提高教育教學質量，堅決扭轉一些學校作業數量過多、質量不高、功能異化等突出問題，推出《關於加強義務教育學校作業管理的通知》10條規定。

規定的第二條為「嚴控書面作業總量」，要求學校確保小學一二年級不佈置書面家庭作業，可在校內安排適當鞏固練習；小學其他年級每天書面作業完成時間平均不超過60分鐘；初中每天書面作業完成時間平均不超過90分鐘。週末、寒暑假、法定節假日也要控制書面作業時間總量。

規定的第三條為「創新作業類型方式」，要求校根據學段、學科特點及學生實際需要和完成能力，合理佈置書面作業、科學探究、體育鍛煉、藝術欣賞、社會與勞動實踐等不同類型作業。鼓勵佈置分層作業、彈性作業和個性化作業，科學設計探究性作業和實踐性作業，探索跨學科綜合性作業，「切實避免機械、無效訓練，嚴禁佈置重複性、懲罰性作業。」

規定的第三條為「提高作業設計質量」，要求學校將作業設計作為校本教研重點，系統化選編、改編、創編符合學習規律、體現素質教育導向的基礎性作業。教師要提高自主設計作業能力，針對學生不同情況，精準設計作業，根據實際學情，精選作業內容，合理確定作業數量，「作業難度不得超過國家課程標準要求。」

規定的第七條為「不給家長佈置作業」，嚴禁嚴禁給家長佈置或變相佈置作業，嚴禁要求家長批改作業。引導家長樹立正確的教育觀念，切實履行家庭教育主體責任，營造良好家庭育人氛圍，合理安排孩子課餘生活，與學校形成協同育人合力；督促孩子回家後主動完成學校佈置的作業，引導孩子從事力所能及的家務勞動，激勵孩子堅持進行感興趣的體育鍛煉和社會實踐；不額外佈置其他家庭作業。

規定的第八條為「嚴禁校外培訓（補習）作業」，要求各地要按國家有關規定，把禁止留作業作為校外培訓機構日常監管的重要內容，堅決防止校外培訓機構給中小學生留作業，切實避免「校內減負、校外增負」。

這項規定的推出也引起了許多大陸網友的討論，大多數人都樂見其成，「想起小時候被作業支配的恐怖，是該改變的時候了！」「現在小孩功課越來越多，根本沒有快樂的童年。」「關鍵還是在家長，就算學校放手了，小孩還是會被家長送去培訓（補習）。」