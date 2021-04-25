　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸規定小學作業「不能超過1小時」　嚴禁教師設置「懲罰性作業」

▲▼中小學教師上課。（圖／CFP）

▲大陸教育部要求減輕小學生作業壓力。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸教育部25日公布《關於加強義務教育學校作業管理的通知》10條規定，包含小學每天書面作業完成時間平均不超過60分鐘；嚴禁設置重複性、懲罰性作業，以及限制作業難度不得超過「國家課程標準要求」等。

大陸教育部表示，為進一步規範學校教育教學管理，全面提高教育教學質量，堅決扭轉一些學校作業數量過多、質量不高、功能異化等突出問題，推出《關於加強義務教育學校作業管理的通知》10條規定。

規定的第二條為「嚴控書面作業總量」，要求學校確保小學一二年級不佈置書面家庭作業，可在校內安排適當鞏固練習；小學其他年級每天書面作業完成時間平均不超過60分鐘；初中每天書面作業完成時間平均不超過90分鐘。週末、寒暑假、法定節假日也要控制書面作業時間總量。

規定的第三條為「創新作業類型方式」，要求校根據學段、學科特點及學生實際需要和完成能力，合理佈置書面作業、科學探究、體育鍛煉、藝術欣賞、社會與勞動實踐等不同類型作業。鼓勵佈置分層作業、彈性作業和個性化作業，科學設計探究性作業和實踐性作業，探索跨學科綜合性作業，「切實避免機械、無效訓練，嚴禁佈置重複性、懲罰性作業。」

▲▼北京小學開學,學生,學校,教室。（圖／CFP）

規定的第三條為「提高作業設計質量」，要求學校將作業設計作為校本教研重點，系統化選編、改編、創編符合學習規律、體現素質教育導向的基礎性作業。教師要提高自主設計作業能力，針對學生不同情況，精準設計作業，根據實際學情，精選作業內容，合理確定作業數量，「作業難度不得超過國家課程標準要求。」

規定的第七條為「不給家長佈置作業」，嚴禁嚴禁給家長佈置或變相佈置作業，嚴禁要求家長批改作業。引導家長樹立正確的教育觀念，切實履行家庭教育主體責任，營造良好家庭育人氛圍，合理安排孩子課餘生活，與學校形成協同育人合力；督促孩子回家後主動完成學校佈置的作業，引導孩子從事力所能及的家務勞動，激勵孩子堅持進行感興趣的體育鍛煉和社會實踐；不額外佈置其他家庭作業。

規定的第八條為「嚴禁校外培訓（補習）作業」，要求各地要按國家有關規定，把禁止留作業作為校外培訓機構日常監管的重要內容，堅決防止校外培訓機構給中小學生留作業，切實避免「校內減負、校外增負」。

這項規定的推出也引起了許多大陸網友的討論，大多數人都樂見其成，「想起小時候被作業支配的恐怖，是該改變的時候了！」「現在小孩功課越來越多，根本沒有快樂的童年。」「關鍵還是在家長，就算學校放手了，小孩還是會被家長送去培訓（補習）。」

▲▼北京小學開學,學生,學校,教室。（圖／CFP）

ET快訊
教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中美爭奪新戰場　美軍：中國有意在非洲增建軍事基地

大鬧特斯拉女車主獲釋　撞車前「時速118km」控煞車失靈

記錄「寶島印象」　溫州辦浙台攝影藝術文化交流

虎大王為何頻下山？　「萬一人虎相遇」專家：拔腿跑鐵定死

陸規定小學作業「不能超過1小時」　嚴禁教師設置「懲罰性作業」

拍到老公與小三上床　少婦反被兩人「強拍裸照」報復！

北京生活垃圾治理　借鑑台灣「化廢為寶」經驗

短影音侵權情況嚴重　陸將加強打擊「推動平台落實責任」

影／網友諷「獅子被打縮小燈」　山西離奇野生動物園

黑龍江嚴防疫情反彈　綏化市發現「1例復陽個案」

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

Lulu撞場蔡依林「我也滿像Jolin的(?」　看到前男友名字不要怕：總是要面對的

騎士疑超車不慎噴對向聯結車底 連人帶車遭重輾...頭顱破裂慘死

替亡父圓夢！把骨灰封入保齡球　兒連12次全倒「300分完美比賽」

恩女來青島？貓咪大軍碼頭迎接　聚集「圍繞討食」萌翻網：夢幻島

74歲婦為躲家暴「離家出走50年」　平時靠打零工、借住廟宇維生！

中美爭奪新戰場　美軍：中國有意在非洲增建軍事基地

大鬧特斯拉女車主獲釋　撞車前「時速118km」控煞車失靈

記錄「寶島印象」　溫州辦浙台攝影藝術文化交流

虎大王為何頻下山？　「萬一人虎相遇」專家：拔腿跑鐵定死

陸規定小學作業「不能超過1小時」　嚴禁教師設置「懲罰性作業」

拍到老公與小三上床　少婦反被兩人「強拍裸照」報復！

北京生活垃圾治理　借鑑台灣「化廢為寶」經驗

短影音侵權情況嚴重　陸將加強打擊「推動平台落實責任」

影／網友諷「獅子被打縮小燈」　山西離奇野生動物園

黑龍江嚴防疫情反彈　綏化市發現「1例復陽個案」

印度日增逾30萬染疫！　美「防疫隊長」佛奇：考慮輸送AZ疫苗

巴塞隆納網球公開賽　納達爾苦鬥近4小時「奪生涯第12冠」

印度連3天確診飆破30萬！　白宮：美國正趕工提供疫苗原料

CEO自砍9成年薪！讓員工「起薪200萬」　最初被看衰…6年後現況曝

與友吵架賭氣「一路飆闖紅燈」撞車進超商　女客結帳慘遭夾困3人傷

台南鄰居「天天洗車庫」灑水30分！他怒公布濕地照　慘遭逆轉打臉

法國媒體讚爆台灣　大眼妹來台傻眼「為什麼差那麼多」

上課叫外送！女傳訊求送上3樓　秒接電話嗆「不下來拿我就吃掉」

南化水庫有望進帳67萬噸！曾文還很渴　官員：這波雨有下對地方

86歲嬤離奇消失「狂揮手」…魔神仔遮眼！兒看不見聽一句話爆雞皮

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

大陸熱門新聞

阿姨花21萬炒股忘記密碼　13年後看市值腿軟

67歲大媽股神！22萬買股「暴翻百倍」變2200萬

大鬧特斯拉女車主獲釋　陸網友風向變了

美軍：中國有意在非洲增建軍事基地

16歲少女「逛街玩手機被罵」跳河　母下水救人雙亡

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

解密！虎大王為何頻下山？

美軍官「翹腳」看遼寧號　列解放軍歷史

一夜4次懷孕了！輕熟女淚訴被侵犯

台積電南京廠擬擴產　陸專家籲官方制止

老公拒簽「無痛分娩同意書」...她一生完秒暴走

獸男鑽籠性侵狗狗！　2分鐘快槍全都錄

這是選兵馬俑？　佳麗穿比基尼驚呆網友

拍到老公與小三上床　人妻被強拍裸照報復

更多熱門

相關新聞

媽問期中考卷！女兒稱「週五禁發」

媽問期中考卷！女兒稱「週五禁發」

小孩在校的成績一直都是家長關心的事情，為了不影響孩童的美好假期，新北市市長侯友宜2019年曾提倡，假日前不准發成績單。美斯捷董事長翟本喬今（23）早在臉書發文，笑說「原來是真的」，並附上貼文的截圖，家長回家詢問女兒期中考的成績單，女兒回說「教育部規定，逢星期五不發考卷」。

竊盜累犯才假釋2個月...又偷300元代價出爐

竊盜累犯才假釋2個月...又偷300元代價出爐

偏鄉小學福利！轉學過來「房租只要1250元」

偏鄉小學福利！轉學過來「房租只要1250元」

小一數學考倒媽！「題目曝光」網友卻怒了

小一數學考倒媽！「題目曝光」網友卻怒了

獨立到讓人心疼！7歲童「1個人入學」安靜報到

獨立到讓人心疼！7歲童「1個人入學」安靜報到

關鍵字：

小學作業

讀者迴響

熱門新聞

連千毅出手了！警告柔道教練：你會很困難

「工具人之亂」沉默6天　人妻網紅回應了

柔道館「80人群組邪教式對話」曝光！家長冷血回應

驚悚撞擊畫面曝　騎士噴進車底亡

鳳梨「19.5cm不含頭」驚人形狀全被拍！

路易莎咖啡8人一氧化碳中毒　員工當場倒地

《全明星2》緋聞狂爆！抓包江宏傑1句話打臉

丫頭深夜突PO「心碎黑白文」！

印尼潛艇找到了　53船員全部死亡

65大學生去過清真寺！與染疫機師同活動

《全明星》跳遠破3次紀錄！他一躍「超過尺標」

曾是《超偶》冠軍！警察臨檢問「你現在怎麼這樣」

鳳梨被媽媽哄睡幫蓋被！夢幻臥室曝光

四度盜錄柯南電影　20秒片罰75萬

丈夫癖好超特殊！人妻聽交換條件秒動心

更多

最夯影音

更多
周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！
外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面