獨立到心疼！7歲童「1個人入學」沒爸媽陪　小手握資料安靜報到

▲才小學一年級就一個人辦理入學報到。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

部分地區的國小已經開始進行招生活動，許多爸媽拎著孩子到學校報到，幾乎每位小朋友都有家長陪同，畢竟才小學一年級，是個大小事都需要爸媽打理的年紀，不過在眾多孩子之中，竟然有個小男孩「一個人安安靜靜的走進校門」，獨自按照流程消毒、量體溫、報到等等，整個過程讓老師看了十分震驚、感慨。

一名從事教育業的網友在臉書社團「匿名公社」表示，他做這行20年第一次看見這景象，小一新生入學是很多家庭的大日子，爸媽通常會陪同孩子一起出席，當天在眾多小孩的嘻笑聲中，他眼尖發現馬路旁有個小男孩，手裡拿著透明公文袋，依稀能看到裡面裝著戶口名簿，是要來學校報到的新生，但他左顧右盼都沒看見任何大人陪同，小男孩似乎是一個人來的。

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▲小男孩沉默又乖巧的模樣讓人心疼。（示意圖／資料照）



他接著觀察小男孩舉動，對方一個人安靜地走入校門，乖乖量體溫、噴酒精消毒，「警衛伯伯看他一個人就問了他是不是來報到的，他點了點頭，就被引導前往報到的教室去」，辦完手續以後又一個人安安靜靜離開教室，朝著回家的路上離開。

小男孩從頭到尾不發一語、獨自一人辦完整個入學手續，很難想像他才7歲，獨立到讓人擔心又不捨，原PO百感交集地說，「小一新生招生活動做了近20年，這個孩子真的是我第一次碰見的自己一個人報到的小男生，我心裡很有感。」

網友也感嘆，「獨立得讓人心疼」、「小朋友好勇敢獨立，大人也實在太放心了吧」、「恐怕以後這樣的孩子會越來越多」、「這孩子獨立能幹，希望他能有人疼，祝福他和他家人。」