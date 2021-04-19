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小一數學考倒媽！1題「2個一數的數打O」網罵翻：老師重讀國文吧

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲小一孩子的作業讓原PO看得一頭霧水。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在小朋友的功課，讓不少爸媽超想投降。就有一位媽媽發文，貼出小一孩子的功課，看完題目後直接崩潰，「臥草！小一的功課現在到底……為什麼要這樣為難我？」忍不住發問其他人求解答，想知道到底是自己理解能力有問題，還是考卷在鬧事，「#到底誰能告知我答案？」「#媽媽腦波太弱」。

這位媽媽在《爆怨2公社》貼出照片，只見她求救的是一個數學題，「從61開始，把2個一數（ㄕㄨˇ）的數（ㄕㄨˋ）畫O，5個一數（ㄕㄨˇ）的數（ㄕㄨˋ）打V」。

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而題目列出的數字如下：
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

原PO就不禁滿頭問號，「是我理解能力有什麼問題，還是考試卷在鬧事？」也貼出hashtag求救「#到底誰能告知我答案？」「#媽媽腦波太弱」，而且就算複述一次題目，她還是一頭霧水「2個一數的數畫圈，是代表奇數得畫圈？5個一數的數又是X小啊？臥草！」

題目一出，有網友馬上舉白旗，「我是不是該重回小學一年級了！？我真的看不懂題目啊」、「這出題老師讓人拳頭硬了」、「我智商不如一年級嗎」、「這題目在寫什麼，有看沒有懂」、「人生會背叛你，但是數學不會，數學不會就是不會。」

不過，就有人曝光解法，「我大兒子現在也有考到這個，2個一數的就是2、4、6、8、0，5個一數的就是5、0，題目不一樣，我兒子的比較看得懂」、「2個一數（ㄕㄨˇ）=2的倍數，就是62、64、66……、；5個一數（ㄕㄨˇ）=5的倍數，就是65、70、75……用倍數更好理解卻不用」、「偶數62、64、66、68、70、72、74、76、78、80畫圈，然後65、70、75、80打勾，這樣14個。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲有網友列出該怎麼O跟V。（圖／翻攝自爆怨2公社）

還有網友批評道，「我以前就發現，現在國小數學根本不像數學，我兒子國文程度不好，數學錯的原因都是題目看不懂」、「讓孩子補習數學沒用，去補習國語可以有效改善回答這題」、「要理解現在的數學，首先要更新國文字典」、「這個題目是數學和中文托福的混合題型」、「這個出題的老師先回去重讀一下小學的國文吧！真的是表達能力有夠差，火星來的嗎？」

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關鍵字：

功課數學作業小學小一爆怨2公社

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