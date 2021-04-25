美加強亞太匿蹤戰機部署！港媒：將靠新技術取勝　阻中國侵台

▲美軍新一代遠程戰略隱形轟炸機B-21「突襲者」（B-21 Raider）。（圖／翻攝自Northrop Grumman官網）

記者詹雅婷／編譯

南華早報報導，美國空軍可利用新世代先進技術擊退中國大陸對台灣的入侵，取得制空權，但這場勝利也將付出沉重代價。分析指，有鑑於美國在1991年第一次海灣戰爭需要動員6個航母群來擊敗伊拉克，美軍可能需要部署多達80%的海軍及空軍部隊，藉此擊退解放軍。

高雄台灣海軍學院前教員呂叔球（Lu Li-Shih）向南華早報透露，「美國部署80%海軍和空軍是最低成本，因為現今的解放軍遠比90年代的伊拉克軍隊還要更強大。」

▲消息指，美國軍方正在亞太地區增加部署最先進的匿蹤戰機，包括F-22猛禽戰鬥機等。圖為F-22猛禽戰鬥機。（圖／路透社）

《國防新聞》先前報導，美國空軍在兵推中大量使用先進技術、載具，同時派遣B-21戰略轟炸機、「忠誠僚機」及大型無人空中預警機等，以慘痛代價擊敗中國保住台灣。

南華早報稱，美軍正加大對太平洋地區偏遠機場的投資，日本近年來在美國的幫助下，加強海空防禦能力、翻新2艘驅逐艦、擴大潛艇艦隊及升級預警系統等。

▲美國總統拜登（右）及日本首相菅義偉（左）在峰會達成共識，共同面對中國挑戰。（圖／達志影像）

不過，新加坡拉惹勒南國際研究學院研究員何本（Ben Ho）指說，美軍在取得空中優勢這方面將面臨更大挑戰，因中國基地距離作戰區相當近，解放軍可大大增強作戰力，這對美國來說，要如同第一次海灣戰爭部署6艘航母相當艱難。

此外，北京軍事專家周晨鳴（Zhou Chenming）也透露，解放軍早已花費數十年為可能爆發的「統一台灣戰爭」（Taiwan reunification war）做準備，「中國多艘航母將與空軍、陸基飛彈部隊聯手建立強大『護盾』，阻止美國航母打擊群進入台灣海峽1000公里範圍內。」

▲中國空軍殲-20隱形戰鬥機。（圖／CFP）

中國軍方估計，美國五角大廈將部署數百架F-35戰機來對付解放軍的殲-20，因為美國軍工巨頭洛克希德馬丁公司生產線一年可交付約300架F-35戰機，相較之下，中國每年的殲-20產量不足50架。

依據軍方內部消息，解放軍已注意到，美國軍方正在亞太地區增加部署最先進的匿蹤戰機，包括F-22猛禽戰鬥機及F-35閃電II戰鬥機，「中國軍方現在擔憂的是，一旦衝突發生，F-35聯合攻擊戰鬥機可能在『消耗戰』中發揮關鍵作用。」

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