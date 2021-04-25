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央視記者踢爆「假脫貧」被搶手機！地方官還嗆：你是誰家親戚？

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒《央視》24日踢爆陝西省洛南縣「假脫貧」現象，報導中還出現許多荒謬的亂象，包含記者「手機被搶」，地方官員不承認問題，反質疑記者「是誰家親戚」，引起大陸輿論一片憤怒。事情鬧大後，陝西省官方同日晚間緊急回應，表示高度重視，將立即成立調查組對所報導問題進行全面深入調查。

按照大陸官方脫貧攻堅的規定，村子需要把無勞動能力、無生活來源等的「五保戶」（大陸一項社會保障制度，指對符合條件的弱勢對象提供保吃、保穿、保住、保醫、保葬）進行集中安置。但《央視》調查後卻發現，陝西省洛南縣靈口鎮的安置房外堆滿了雜物，根本沒人居住。

▼趕工建成的安置房連水都沒接上，弱勢村民無奈搬出。（圖／翻攝央視）

▲▼陝西「脫貧」被踢爆造假！央視記者「手機被搶」還遭辱罵驅趕。（圖／翻攝微博）

當地村民指出，為了迎接上級脫貧攻堅的驗收檢查，這些「五保戶」集中安置點的修建工作都是趕工完成的，連水都還沒有接通，村幹部就急著讓「五保戶」們集中居住進去，應付完驗收「摘帽脫貧」後，這些「五保戶」的生活狀況就沒人關心了。

安置房難以居住，「五保戶」們只能另覓他處居住，但由於幾乎沒有經濟能力，居住的情況也相當惡劣，例如一名冷姓老翁，就只能住在親戚用來堆放雜物的小磚房內。

問題還不只如此，按照大陸官方規定的脫貧工作要求，「確保飲水安全」是脫貧攻堅中最基本的底線，但整個村子的水龍頭根本只是「裝飾品」，村民若有用水的需求，必須開車半個小時前往一處蓄水池運水，而且水質還相當差，在裝水的過程中就能看見許多雜質。

村民還說，並不是每個人都有車子、有水桶可以自己去運水，應該說，大部分人都沒有這個能力，且村內大多數勞動力都已外出打工，只能花錢請人拉水，再把拉來的水存在旱窖裡，折算下來，一噸水需要花費50元以上（約215元新台幣）。

▼安置房有如廢墟，根本無法住人。

▲▼陝西「脫貧」被踢爆造假！央視記者「手機被搶」還遭辱罵驅趕。（圖／翻攝微博）

《央視》為此找上了洛南縣水利局詢問，可沒想到工作人員的態度卻非常差，一見面就指控記者的調查有問題，「不可能這麼多年沒水用，你調查得清楚不清楚，你下去調查一下去，看怎麼解決，這麼多年沒水吃，群眾怎麼生存的？」

記者見狀隨即回應，「村民沒水，只能買水，50塊錢一桶水你們知道嗎？」但水利局的人卻是一問三不知，還突然搶走記者的手機，並辱罵、驅趕記者。

更令人憤怒的是，當地的官員不只不承認問題，也沒打算了解或解決，只是一直想套問出抱怨的村民都是哪些人，甚至質問記者，「你是誰家親戚？」

▼地方官員不承認問題，反而想套問出是哪些村民在抱怨。

▲▼陝西「脫貧」被踢爆造假！央視記者「手機被搶」還遭辱罵驅趕。（圖／翻攝微博）

報導最後無奈指出，截至節目播出前，老百姓反映的問題，當地的有關部門依然還沒有去調查核實解決，而當地部分群眾的飲水問題依舊是原來的老模樣，「五保戶安置點，住的並不是五保戶；無水可用的村鎮，水利部門竟然『政績斐然』；面對質問，當地幹部在意的卻是誰家的親戚如此大膽。」

報導還強調，「脫貧摘帽不是終點」，這是中央斬釘截鐵的工作要求，脫貧攻堅更不是紙上談兵，個別基層部門欺上瞞下的做法讓脫貧攻堅的成果打了折扣，貧困的帽子可以摘下，攻堅的成果容不得半點摻假。

▼地方官員搶奪記者手機，還出言辱罵。

▲▼陝西「脫貧」被踢爆造假！央視記者「手機被搶」還遭辱罵驅趕。（圖／翻攝微博）

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