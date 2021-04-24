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陝西「脫貧被爆造假」大腦羞！央視記者「手機被搶」還遭辱罵驅趕

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒《央視》24日踢爆，陝西省洛南縣去年2月聲稱「脫貧」，但根本造假，靈口鎮有許多應該被妥善安置的弱勢村民，竟被丟到一間趕工建好，連水管都沒接上，沒廁所可上的「安置房」。最扯的是，《央視》的記者採訪到一半，竟還被水利局的工作人員搶奪手機，甚至遭到辱罵、驅趕。

報導指出，陝西省洛南縣是個偏遠的小縣城，在秦嶺南麓的山區裡，受區位和自然條件的限制，這裡曾經是「國家級貧困縣」，脫貧攻堅一直是當地一項重要的任務，直到2020年2月，洛南縣終於退出了貧困縣序列。

▼趕工建成的安置點猶如廢墟。（圖／翻攝CCTV）

▲▼陝西「脫貧」被踢爆造假！央視記者「手機被搶」還遭辱罵驅趕。（圖／翻攝微博）

按照大陸官方脫貧攻堅的規定，村子需要把無勞動能力、無生活來源等的「五保戶」（大陸一項社會保障制度，指對符合條件的弱勢對象提供保吃、保穿、保住、保醫、保葬）進行集中安置。

但調查卻發現，用來安置「五保戶」的安置房外堆滿了雜物，根本沒人居住。當地村民透露，為了迎接上級脫貧攻堅的驗收檢查，這些「五保戶」集中安置點的修建工作都是匆忙進行，連水都還沒有接通，村幹部就急著讓「五保戶」們集中居住進去，而隨著洛南縣「摘帽脫貧」後，這些「五保戶」的生活狀況就沒人關心了。

安置房根本沒辦法居住，「五保戶」們只能另覓他處居住，可是由於幾乎沒有經濟能力，居住的情況也相當惡劣，例如一名冷姓老翁，就只能住在親戚用來堆放雜物的小磚房內。

▼老翁寧願住在親戚堆雜物的倉庫，也不想住在安置點。

▲▼陝西「脫貧」被踢爆造假！央視記者「手機被搶」還遭辱罵驅趕。（圖／翻攝微博）

▲▼陝西「脫貧」被踢爆造假！央視記者「手機被搶」還遭辱罵驅趕。（圖／翻攝微博）

當地的問題還不只如此，按照大陸官方規定的脫貧工作要求，「確保飲水安全」是脫貧攻堅中最基本的底線，但整個村子的用水情況都非常艱難，水龍頭根本只是「裝飾品」，村民若有用水的需求，必須開車半個小時前往一處蓄水池運水，而且水質還相當差，光是裝水過程中就能看見許多雜質。

村民還說，不是每個人都有車、有水桶可以自己去運水，應該說，大部分人都沒有這個能力，且村內大多數勞動力都已外出打工，現在只能花錢請人拉水，再把拉來的水存在旱窖裡，折算下來，一噸水需要花費50到元以上（約215元新台幣）。

▼居民用紗布過濾髒水飲用。（圖／翻攝微博）

▲▼陝西「脫貧」被踢爆造假！央視記者「手機被搶」還遭辱罵驅趕。（圖／翻攝微博）

《央視》於是找上了洛南縣水利局詢問，但沒想到工作人員的態度卻非常差，還認為是記者的調查有問題，「不可能這麼多年沒水用，你調查得清楚不清楚，你下去調查一下去，看怎麼解決，這麼多年沒水吃，群眾怎麼生存的？」

記者馬上回應，「村民們買水，50塊錢一桶水你們知道嗎？」但水利局的人卻是一問三不知，並突然搶走記者的手機，還辱罵、記者。

報導最後無奈指出，截至節目播出前，老百姓反映的問題，當地的有關部門依然還沒有去調查核實解決，而當地部分群眾的飲水問題依舊是原來的老模樣，「五保戶安置點，住的並不是五保戶；無水可用的村鎮，水利部門竟然『政績斐然』；面對質問，當地幹部在意的卻是誰家的親戚如此大膽。」

報導還強調，「脫貧摘帽不是終點」，這是中央斬釘截鐵的工作要求，脫貧攻堅更不是紙上談兵，個別基層部門欺上瞞下的做法讓脫貧攻堅的成果打了折扣，貧困的帽子可以摘下，攻堅的成果容不得半點摻假。

▼水利局工作人員搶奪央視記者手機，還出言辱罵。

▲▼陝西「脫貧」被踢爆造假！央視記者「手機被搶」還遭辱罵驅趕。（圖／翻攝微博）

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