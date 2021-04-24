冬季初春缺水「大地震頻率高」　中研院研究證實：與水文荷載有關

記者崔至雲／台北報導

全台面臨嚴重缺水危機，中央研究院發現，台灣西部季節地震活動度在每年2月至4月達到峰值，而在7月至9月下降到最低值，與每年季節陸地儲水量波動呈現負相關，暗示季節水文荷重的變化是驅動地震活動度季節變化的主要機制，台灣東部深層地震的活動亦呈現同樣的行為。

▲中研院研究發現乾旱時地震頻率更高。（圖／記者林振民攝）

中央研究院地球科學研究所研究員許雅儒近日研究2002年到2018年地震和地下水位的關係，該議題藉由分析地震活動度、地下水位、GNSS時間序列，探討台灣地震活動和水文荷載之關係。

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▲中研院研究發現，台灣西部陸地季節儲水量變化與冬季初春地震發生頻率有關聯，這是由於陸地儲水量減少、有利逆斷層活動。（圖／中央研究院提供）

許雅儒表示，台灣東部深層地震的活動和西部一樣，乾旱時深層地震活動頻率較高，汛期地震活動頻率較低，但台灣東部淺層地震活動度（<18 km）的季節變化，就和是否處於汛期沒有關聯，且無法用流體在斷層帶的作用或孔隙液壓變化解釋，顯示有其它的地震觸發機制在誘發地震的過程中扮演重要的角色。

許雅儒說，台灣今年面臨乾旱，之前氣象局也曾說今年迄今的地震數目較多，也和研究理論吻合。研究約費時4年，未來將持續研究，探討極端氣候對地震活動度的影響。而該研究近期也登上《Science Advances 》期刊。