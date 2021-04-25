父帶7歲腦死兒衣回柔道場收魂　「關鍵證人舅舅」恐有過失原因曝

記者陳俊宏／綜合報導

台中市7歲黃姓男童學習柔道，遭不斷重摔導致腦死。黃父24日帶著小孩的衣物回到柔道場「收魂」，希望兒子能趕快醒來。而法界人士認為，本案關鍵證人是案發時在旁拍攝影片的男童舅舅，如果舅舅「能防止而未防止」，可能會有過失責任。

台中市長盧秀燕24日前往醫院探視男童，希望院方不要放棄救治，也譴責何姓教練應當負擔起學童的安全，並面對錯誤的行為，也應該給家屬說法。男童家屬向盧秀燕求情，「市長幫幫我們，我們很無助，偵查不公啊！偏袒對方。」

▲▼舅舅拍攝到令人痛心的畫面。（圖／江啟臣服務處提供、民眾提供）

何姓教練遭檢察官約談，但一度無保請回，讓家屬十分憤怒。黃父說，「原本我對我們司法很有信心，以前什麼恐龍法官之類的，我才存有一點疑信。可是在我的身上發生這種事情，你叫我怎麼相信司法。」檢方認為，何姓教練涉嫌傷害致重傷、有串證之虞，24日晚間向法院聲請羈押禁見獲准。

黃姓男童8日開始學習柔道，但基礎的受身、保護身體的方式都還沒學會，16日就開始學習對摔，直到21日與教練、學長對練，接連被重摔在地27次，導致憾事發生。黃父24日重回柔道場，他帶著兒子的衣物「收魂」，希望小孩能早日醒來。

男童舅舅表示，他本要記錄姪子的練習過程，卻目睹慘事發生。《聯合報》報導，法界人士認為，舅舅是全案關鍵證人，若舅舅是「保證人」身分，應由檢方調查釐清，是否構成「不作為犯」，也就是事發當下為何繼續拍攝不上前制止，若能防止而未防止，可能有過失責任。

▼黃父痛斥教練至今沒有探視、也沒有道歉。（圖／記者李忠憲攝）