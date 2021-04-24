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柯建銘譏國民黨「自我亂演撞牆」　質問炒作監視器監控「有選票嗎」

▲▼立法院會23日三讀通過「勞工職災保險及保護法」草案，民進黨團總召柯建銘與黨籍立委開心合影。（圖／取自柯建銘臉書）

▲立法院會三讀通過「勞工職災保險及保護法」草案，民進黨團總召柯建銘與黨籍立委開心合影。（圖／取自柯建銘臉書）

記者林銘翰／台北報導

立法院在23日爆出在各黨團安裝監視器，國民黨團總召費鴻泰痛批，立法院監視在野黨進行政治偵防，要求立法院長游錫堃道歉。對此，民進黨團總召柯建銘24日質疑，「這種自我亂演撞牆行為，有選票嗎」，國民黨立委賴士葆還說要訴諸國際輿論，「資深立委弱智化至此」。

立法院會23日三讀通過「勞工職災保險及保護法」草案，條文擴大納保範圍，明定受僱事業單位不分人數強制納保，若雇主未替勞工投保，最高處10萬元罰鍰。柯建銘24日表示，這是5月1日勞動節最好的禮物，是台灣職安的新里程碑。

柯建銘說明，本法是總統蔡英文的選舉政見，勞動部為此法案費盡心力，包括公聽會、座談會、內部討論，與勞團溝通數年之久，執政後歷任勞動部長林美珠、郭芳煜、許銘春皆投入立法。

▲▼立法院會23日三讀通過「勞工職災保險及保護法」草案，民進黨團總召柯建銘與黨籍立委開心合影。（圖／取自柯建銘臉書）

▲民進黨團總召柯建銘與勞動部長許銘春。（圖／取自柯建銘臉書）

柯建銘指出，2018年2月許銘春到任後，年底草案完成，預公告，接受各方意見，再行整合勞團意見，今年3月15日行政院會通過，4月15日委員會初審通過，昨天終於完成三讀。

柯建銘強調，本法可說是本會期最重要法案，「蔡英文總統政見，蘇貞昌院長完成」，共109條文，大部頭法案。

談及立法的最難能可貴之處，柯建銘說，立法過程完全以溝通代替對立，不見勞團抗爭，只有不斷溝通且朝野合作，展現立法院理性問政的典範，歷經四次委員會審查、三輪討論，徹底溝通，不須朝野協商才能如此快速，趕在5月1日勞動節前送給勞工朋友們最好禮物及敬意之表達。

柯建銘也說，過程中許銘春展現專業度、柔軟度及超強溝通能力，贏得朝野立委信任，表現可圈可點，三讀後到立院向朝野立委致意，「感謝、欣慰之情寫在臉上」。

柯建銘表示，他特別感謝民進黨在衛環委員會的全體委員，包括陳瑩、蘇巧慧、黃秀芳、楊曜、賴惠員、莊競程、邱泰源、吳玉琴、洪申翰等人，以及非本委員會的范雲、林淑芬、劉建國、台灣民眾黨立委賴香伶、國民黨立委蔣萬安、時代力量立委王婉諭的努力，表現出專業合作、效能團隊，他代表民進黨團致意、致謝。

▲▼立法院會23日三讀通過「勞工職災保險及保護法」草案，民進黨團總召柯建銘與黨籍立委開心合影。（圖／取自柯建銘臉書）

▲民進黨立委開心合影。（圖／取自柯建銘臉書）

此外，柯建銘也提及，最遺憾的三讀前中間亂局，就是2012年前立法院長王金平時期，應國民黨團要求加裝兩支攝影機在國民黨團門口，現為汰舊換新，居然可以硬拗是政治偵防，還佔領主席台，開記者會亂罵，假的事情，永遠是假的，道理淺顯。

柯建銘認為，「反差之大」，不禁要問，這種自我亂演撞牆行為，有選票嗎？賴士葆還居然說要訴諸國際輿論，「資深立委弱智化至此，一葉落而知秋，悲也」，並且喊話國民黨主席江啟臣在哪裡，「再怎麼義和團也不該如此」。

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