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身心障礙人員考試登場　台東區55位考生報名19人缺考

▲ 典試委員姚立德在台東縣府秘書長陳明仁陪同下，前往設於新生國中的考場瞭解考生應考與試場安排的情形。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲ 典試委員姚立德在台東縣府秘書長陳明仁陪同下，前往設於新生國中的考場瞭解考生應考與試場安排的情形。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

110年特種考試身心障礙人員考試於4月24、25日兩天舉行，負責台東考區的典試委員姚立德在台東縣府秘書長陳明仁陪同下，前往設於新生國中的考場瞭解考生應考與試場安排的情形，姚委員對試場秩序良好與工作人員的辛勞表示嘉許。

陳明仁長表示，身心障礙人員特考從85年開辦，直至民國100年在縣府的爭取下考試院才同意在台東增設考場，在那之前台東子弟都要長途奔波至外縣市參加考試，對已經是身心障礙的人而言是另一個很大的負擔，自增設台東考場後就有94位台東鄉親報名，隔年增加有100位身心障礙的子弟報名，今年則有55位報名，考生能就近在台東應考，免去長途奔波，節省很多的成本，相信也會增加他們考上的機率。

台東試務辦事處表示，今年台東考區新生國中試場為身障三等、四等及五等考試，其中三等報名人數7人，到考5人，缺考2人，到考率為71.43 %、四等報名人數12人，到考8人，缺考4人，到考率為66.67 %、五等報名人數36人，到考23人，缺考13人，到考率為63.89 %，總計應考報名人數55人，到考36人，缺考19人，到考率為63.45 %。另為服務考生，方便市區交通往來，縣府也特別安排4月23至25日於台東火車站至新生國中及市區至新生國中等免費接駁復康巴士專車接送服務。

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