賭客出老千…慘遭動私刑拘禁！想逃跑「卻從12F墜落亡」

▲林姓賭客打麻將出老千，遭賭場負責人動私刑監禁，但卻在逃跑時墜樓身亡。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／高雄報導

戴姓男子與王姓男子合資開賭場，並由戴男擔任賭場負責人。2018年8月11日凌晨3時，戴男因得知林姓賭客出老千，動手毆打林男，並將對方關進小房間，要求林男天亮後，籌出6萬元作為詐賭賠償，孰料，林男疑似想從窗戶逃跑，卻不慎自12樓墜下身亡。對此，高雄地院日前審理結果出爐！

判決指出，戴男與王男2018年8月1日起，於高雄市某大樓12樓開設賭場，以每底100至300元、每台50元的方式，從中抽頭營利。然而，林男自開業第二天起到賭場打麻將後，疑似有詐賭嫌疑，經多名賭客反映，戴男便留意在心，請友人當暗樁，與林男同桌打牌，偷偷注意林男的動作。

8月11日凌晨3時，戴男友人發現林男於摸牌時會將牌丟到牌堆中，再從牌堆中拿出其他牌友的棄牌，遂立即喝止林男，並趕緊通報戴男。戴男因不滿林男出老千，便持電風扇中柱毆打林男，並命令林男脫掉上衣、外褲，將身上現金4734元全數放在桌上，接著再持熱熔膠條毆打林男，最後把林男關在小房間，要求林男天亮之後回家籌措6萬元作為詐賭賠償。

豈料，戴男上午7時因不見林男身影，見房間窗戶打開，想說林男是否偷從窗戶逃跑，結果往外查看才知，林男已從12樓墜下身亡，而墜落當時有工人聽聞物品墜落聲響，上前查看，發現林男墜樓，立即報警處理。警消獲報到場調查，順勢抄賭場，將現場賭場證物帶走，其中包含熱熔膠條4條、電風扇中柱1 支、椅子2 張、牌尺2支、籌碼1 袋、骰子3顆及上開現金4734元，另外還有撲克牌12副、天九牌1 副、牌尺3支、麻將5副、骰子8顆及搬風3個等賭具。

對此，全案審理期間，戴男、王男均坦承不諱，且事後戴男與林男家屬以60萬元達成和解，最終法官審酌後，依圖利聚眾賭博罪，將戴男判刑3月，得易科罰金9萬，依私行拘禁罪，將戴男判刑8月，另宣告緩刑5年，期間交付保護管束，接受法治教育3場次，於判決確定後1年內向公庫支付3萬元。

至於王男則被依圖利聚眾賭博罪，判刑2月，得易科罰金6萬，宣告緩刑2年，期間交付保護管束，接受法治教育1場次，另於判決確定後1年內向公庫支付2萬元，全案仍可上訴。

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