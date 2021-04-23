喝板藍根免戴口罩　陸廣藥集團董事長雷人語錄遭官媒圍剿

▲大陸廣藥集團董事長李楚源再爆雷人語錄。（圖／翻攝中青報）

記者魏有德／綜合報導

大陸廣藥集團董事長李楚源19日在活動中表示，「白雲山的板藍根一喝口罩就不用戴。」此話一出隨即引起官媒及民間一陣批評，認為其在公開場合虛假宣傳療效，有失企業家的精神。事後，李楚源雖宣稱是當時為了「活絡氣氛」的玩笑話，仍然有「誤導民眾」之嫌而被聲討。

▲廣藥集團生產的白雲山板藍根。（圖／CFP）

《中國青年報》報導，李楚源口中的「神藥」是白雲山板藍根，正是廣藥集團旗下的「拳頭產品」。在同一場活動中，李楚源還將「火神山、雷神山、鐘南山、白雲山」並稱為抗疫中的「四座大山」。他在講話中為自己主管的企業隨意「貼金」，充滿了借疫情為自家產品「打廣告」的意味。

事實上，這不是李楚源第一次發表「雷人語錄」。李楚源在2017年《財富》國際科技頭腦風暴大會上曾表示，喝王老吉能延年益壽，「據國家863計劃研究結果，喝王老吉可延長壽命大約 10%。」

此外，李楚源也在2018年的博鰲論壇上力捧自家的的「偉哥」產品，「金戈已從藥品變為老百姓需要的情趣用品。」

不少專業人士指出，板藍根有體外抑制藥效跟有抗疫功效是兩回事。疫情防控常態化的背景下，李楚源提出喝板藍根可不戴口罩更顯不合時宜。