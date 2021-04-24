獨／7歲童學柔道腦死　高大成：慘如15米高墜下起碼頭被摔逾10次

▲家人前柔道重摔7歲童27次！台中7歲男童昏倒腦死至今未脫離險境。（圖／江啟臣服務處提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市豐原區南陽國小一名小一黃姓男童才學柔道兩個星期，卻在上課時遭學長及何姓教練重摔27次導致男童雙眼腫脹瘀青、顱內大量出血，手術後仍呈腦死未脫離險境，照片曝光，法醫高大成聽聞也直呼太誇張，表示男童傷勢像從10到15公尺高處墜下。

法醫高大成提到，常見的柔道訓練致重傷的情況除了過肩摔外，還包括十字固定造成窒息，也質疑男童是否根本沒學會護身倒法就開始被過肩摔，「起碼頭部有被摔到10多下，才會造成這樣的傷勢！」

小男童曾經開心穿著道服拍照，小男童家長萬萬沒想到自己的孩子，竟然才上兩周柔道課就傷得如此重。點開網路蒐尋台中柔道館，多數資料、臉書貼文都已被下架，但仍可發現當中有張海報寫著「特別招收有過動傾向學生！隨報隨教！」等字樣。

影片中顯示，黃姓男童受到連續重摔，多次大叫「我的頭」、「我的腳」，並跪在地上向學長不斷求饒，但站在一旁的教練及學長卻不為所動，繼續施行「訓練」，共計重摔27次後，黃姓男童不支倒地，送醫後因顱內出血呈現腦死狀態，目前只能依靠呼吸器維生。

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