考試太難？成大男大生「揉爛考卷」丟助教　狠嗆：X你X

▲成大男大生考試沒多久就起身交卷。（圖／翻攝Jacky Chung YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國立成功大學剛在英國泰晤士報高等教育特刊Times Higher Education ）的排名中超越國立台灣大學，卻爆出有學生在考試時大鬧的影片。據悉，一名成功大學的學生認為考試題目太難，將考卷揉爛後丟向助教，大罵三字經後離場。事後，原PO也在影片中解釋，這段影片2019年是某系的迎新活動，故意串通教授來騙新生。

泰晤士報高等教育特刊日前指出，成功大學名列台灣第一，台大為第二名，兩間學校都在全球排名101至200名的區間。沒想到，有網友23日在YouTube上以「成大學生考卷太難不爽寫直接丟助教還國罵」為標題，PO出61秒的影片。

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影片顯示，一名短髮男同學在期中考開始沒多久，直接站起來拿著考卷往演講台方向走，打算交卷。此時，助教傻眼地摸著頭說，「同學，我們現在沒辦法提早交卷。」

▲男大生揉爛考卷後丟在助教身上，狠嗆三字經並轉身離開（圖／翻攝Jacky Chung YouTube）



短髮男大生則表明不會寫，助教回「不是啊，暑假應該就有發信說要開始背了啊」，男大生聽到後反嗆「不是啊，出那麼難誰會寫」，助教則繼續安撫說「這個東西佔5％，你確定不繼續寫？」

「X你X咧！」男大生突然暴走，將考卷揉成一團後丟到助教身上，瀟灑地轉身快步離開考場，讓許多考試到一半的學生抬頭觀看，而助教也用麥克風安撫同學說「繼續考試」。

影片曝光後網友紛紛留言，「不會寫也不要這樣」、「他的X你X好可愛」、「這麼兇？」「又學到了一招」、「好屌喔，希望他到時補修也可以這麼屌」、「助教開始領年終」、「現在學弟都那麼嗆喔」、「如果是我肯定是罵一罵，考卷丟完最後還是撿起來拿回去乖乖繼續寫。學分真香」。

事後，原PO在YT影片標題補上「串通好的」，並在下方留言處澄清，該影片是成大某系的迎新傳統，拍攝於2019年。學生會與教授談好，並派假助教、假學生演出一場戲劇，「被罵的助教是假的，考試也是假的，為了騙新生」，「會Po上來是因為聽說這個傳統好像沒了，所以想說紀念一下才發上來的，大家不要太認真啦～不然考試的時候怎麼可能用手機拍咧」，「至於影片中那個罵人的同學 該堂課有沒有被當掉就不多說了」。

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