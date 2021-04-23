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摩斯漢堡勞動節「加5元多一杯」　早餐、咖啡都有優惠

▲▼摩斯漢堡勞動節優惠。（圖／摩斯漢堡提供）

▲摩斯漢堡勞動節推出「加5元多一杯」活動（圖／摩斯漢堡提供）

記者林育綾／台北報導

五一勞動節即將到來，許多餐飲業者也紛紛祭出優惠，摩斯漢堡也推出「加5元多一杯」活動，即日起至5/9期間出示優惠圖片或使用MOS APP訂餐，早餐單點咕咕雞堡加購大冰紅茶只要加5元；10點半後購買中杯摩斯咖啡加5元再多一杯，為上班族加油打氣！

▲▼摩斯漢堡勞動節優惠。（圖／摩斯漢堡提供）

▲▼摩斯漢堡勞動節優惠，出示圖片或使用MOS APP訂餐即可享折扣。（圖／摩斯漢堡提供）

▲▼摩斯漢堡勞動節優惠。（圖／摩斯漢堡提供）

摩斯表示，深受大眾喜愛的早餐咕咕雞堡，在4月清爽回歸，多汁鮮甜的洋蔥雞肉，搭配摩斯特調的桔香千島醬，大口咬下即可感受到雞肉的鮮嫩口感，與蔬果的酸甜風味完美結合，讓人忍不住一口接一口，正適合春末初夏的時刻享用。

另外FRIDAYS也在勞動節獻上特製沙朗牛排「買一送一」，5月1日當天出示優惠畫面，至全台FRIDAYS任一餐廳即可享「特製沙朗牛排買一送一」，一律提供指定熟度7分熟，配菜選項將固定搭配季節時蔬、薯條。

▲FRIDAYS勞動節特製沙朗牛排買一送一的優惠畫面。（圖／取自FRIDAYS臉書）

而天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-華山町及天成文旅-繪日之丘自2021年4月19日至2021年5月31日，共同推出「有證我最罩」住房專案，凡於活動期間內之周日~周五入住，出示員工識別證或名片即享超優惠專案價格，入住精緻客房每房每晚最低僅要1,300元起、溫馨家庭房每房每晚4人房最低只要2,500元起，等同四人同行入住溫馨家庭房每人僅須625元。

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