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高鐵勞動節連假「加開43班車」　4／1起開賣票！每車3節↑自由座

▲▼ 高鐵列車進站，排隊人潮，防疫期間車廂內飲食。（圖／記者呂佳賢攝）

▲高鐵勞動連假加班車疏運。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今年勞動節勞工可享3天的連續假期，台灣高鐵公司為加強疏運，將自自4月29日至5月3日規劃為期5天的勞動節疏運，期間加開43班次列車（南下30班，北上13班），總計提供791班次列車的旅運服務，各車次並規劃3至5節自由座車廂，旅客可自4月1日起訂票。

高鐵公司表示，旅客可透過「T Express行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購勞動節疏運期間所需的車票。

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台灣高鐵勞動節疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，持定期票、回數票或悠遊卡/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭車。同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案；但「TGo會員月月Go有禮」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

▲▼ 高鐵列車進站，排隊人潮，防疫期間車廂內飲食。（圖／記者呂佳賢攝）

▲勞動節加班車4/1開賣票。（圖／記者呂佳賢攝）

高鐵公司提醒旅客確實遵守各項防疫規定，自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩並配合量測體溫。若有飲食需求，在能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下，得於飲食期間暫時取下口罩，惟飲食完畢後仍須佩戴口罩。

高鐵列車組員及車上保全於巡視車廂時，將注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，通知鐵路警察協助，依中央流行疫情指揮中心指引，落實執行防疫規定。高鐵公司敬請旅客共同守護台灣得之不易的防疫成果，維護安心、安全的乘車環境。

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