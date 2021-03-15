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國旅夯！清明連假出遊預備　網購飯店住宿券幾乎銷售一空

東森購物觀察連假住宿票券買氣（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網指出，部分消費者已經開始在搶買勞動節與端午連假時段的旅遊票券。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

清明連假將近，國內飯店住宿訂房飆高峰，網購平台也趁這波力推便宜旅遊票券搶攻出遊商機，預估可望帶動3月份相關銷售年增超過1.5倍之外，東森購物網卻發現部分消費者已經在超前部署下一波旅遊規劃，開始搶買勞動節與端午連假時段票券。

後疫情時代國內旅行風氣夯，尤其一到連假，出遊人潮格外驚人，而接下來將迎接清明4天連續假期，現在才要安排外出住宿的話，得多費點心思，因為東森購物網觀察到，從農曆春節後，清明假期的旅遊票券銷售就開始升溫，目前站上清明連假期間的飯店、團車、離島住宿多銷售一空。

「星夢郵輪跳島-澎湖海上看花火」（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網觀察，澎湖、金門等離島商品買氣旺，其中又以「星夢郵輪跳島-澎湖海上看花火 」最夯。（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物網指出，部分消費者已開始購買勞動節連假與端午連假的旅遊票券，尤其是澎湖、金門等離島商品特別火熱，又以「星夢郵輪跳島-澎湖海上看花火」買氣最夯；網站也將於3/17～4/7推出「台灣跳島好好玩」旅遊促銷活動，「郵輪偽出國」售價3,800元起，玩瘋澎湖海洋牧場吃海鮮四日只要3,890元起，金門偽出國三日3,990元起，各式套裝行程、旅遊票券下殺5折起。

momo購物網則從站上銷售觀察，今年除了花東、墾丁、外島等觀光風景區人潮多，攜家帶眷享受便利交通的「近郊微旅行」時光，也日漸成為國旅新型態，像是雙北、桃竹苗、宜蘭、嘉義等地，皆成為旅遊新聖地；在住宿方面，「知名飯店」銷售力依舊，「交通便利」、「附設親子設備」等飯店住宿專案，成為消費者選購的關鍵因素。

針對清明連假出遊，momo購物網特別分享「微旅行住宿口袋名單」，像是台北萬豪酒店、礁溪捷絲旅、台中永豐棧酒店、嘉義親子棒棒積木飯店等，即日起至3/31指定住宿票券下殺5折起。

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