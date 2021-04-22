全聯開賣超萌「貓咪生吐司」！6款生系列麵包、4款新甜點一次看

▲全聯Read Bread推出6款生系列，其中貓咪生吐司最受矚目！（圖／全聯提供）



記者林育綾／綜合報導

全聯開賣超療癒「貓咪生吐司」！自有麵包品牌Read Bread去年加入生吐司後好評不斷，而今年整合更完整的「生系列」，4/23~5/20推出該系列6款商品，以及We Sweet 4款冷藏甜點。尤其是超萌的貓咪生吐司預計4/30上市，貓奴必買，不到50元即可入手。

▲全聯Read Bread去年5月推出生吐司。（圖／全聯提供）

全聯積極經營自有品牌We Sweet甜點、Read Bread、阪急麵包，去年5月Read Bread推出生系列產品，首支打頭陣的「生吐司」主打高含水量，吐司邊Q軟，加上無添加人工色素及防腐劑，帶來原始風味，2020年光一項單品就賣出逾7300萬元的佳績。

▲榛果巧克力風味生貝果。（圖／全聯提供）

全聯Read Bread生系列商品共有6款，其中4款為新品，最大亮點是READ BREAD「貓咪生吐司」導入日本超夯的貓造型生吐司，不只外型療癒可愛，內在使用進口頂級天然奶油，原料更簡單，仍保有柔軟口感，在包裝上使用貓奴愛的專屬盒子，不只可以支撐柔軟的生吐司，還可重複利用，將盒子做為布丁模型，增加樂趣，且2片裝的大小份量無負擔，入手價也更親民，銅板價有找，預計4/30上市。

▲生鬆餅。（圖／全聯提供）

講究健康養生的消費者也有新選擇，全聯跟上燕麥奶潮流推出「燕麥奶生吐司」嚴選北美小麥麵粉、澳洲MILKLAB植物燕麥奶及天然熟成燕麥粒所製成，其中燕麥奶因是植物性膳食纖維，脂肪含量較牛奶低，也成為新一代健康聖品，不只風味佳也多了層次感，單片厚度達2.5cm，細膩柔軟、不黏牙。

▲極緻生貝果。（圖／全聯提供）

「生鬆餅」以24小時低溫熟成，口感Q彈並帶有淡雅蛋香，並使用部分海藻糖取代砂糖，保濕性更好，餅皮寬達9cm，可以作為早餐、下午茶多種豐富的調理方式。而READ BREAD「榛果巧克力風味生貝果」蘊含迷人的巧克力榛果及酥脆的餅乾脆片，且好入口不過硬。

▲生乳戚風蛋糕。（圖／全聯提供）

生系列商品也同步延伸到We Sweet，新推出「生乳戚風蛋糕」只使用進口頂級鮮奶油與鮮奶的絕佳搭配，蛋糕體以燙麵工法製成，清爽無負擔。另外像是嚴選丹麥進口36%優質動物性鮮奶油製成的「生乳捲」、日本「生乳半月燒」也都持續好評熱賣中。全聯預估此檔生系列新品業績可達4300萬元。

▲▼生乳半月燒、生乳捲。（圖／全聯提供）



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