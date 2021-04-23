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前工程師盜1.2億機密　傳陸「千人計劃」牽涉可口可樂

▲▼可口可樂。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲可口可樂前工程師竊密案，疑似牽涉大陸「千人計劃」。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

美國知名品牌可口可樂一名華裔前工程師，涉嫌竊取價值1.2億美元（約33億台幣）的飲品罐塗漆商業技術，賣給大陸企業，最新消息22日被田納西州的法院判處盜竊商業機密、經濟間諜，以及電信詐騙罪名成立，將於今年11月判刑。

據港媒消息指出，美國司法部公布，經過12天的審訊，59歲女被告尤曉蓉（Xiaorong You）被判有罪。根據法庭文件和呈堂證供，被告竊取與飲料罐內「無雙酚A」塗漆技術配方有關的商業機密，該機密屬於多間大型化學和噴塗公司。

《華爾街日報》報導稱，美國司法部指出，被告尤曉蓉於2012至2017年間受僱於可口可樂公司，成為全球首席工程師，負責開發「不含雙酚A」技術。而在2017年9月至2018年6月間，尤曉蓉轉職伊士曼化學公司（Eastman Chemical Company），成為包裝應用開發經理，同樣研究「不含雙酚A」技術，才能獲得機密權限。

報導表示，被告尤曉蓉另一名同夥劉翔晨來自山東，在大陸開設食品包裝公司，並利誘尤曉蓉竊取美國技術。起訴書透露，尤曉蓉與另一名同黨竊取前僱主的「不含雙酚A」包裝成分機密。

同夥劉翔晨除了提供大筆款項，還幫助被吿尤曉蓉向大陸政府申請「千人計劃」獎金。最終，被告尤曉蓉把偷來的商業機密在大陸成立新公司，並利用偷竊得來的技術建立實驗室，自行生產塗層，與美國公司競爭。並與其在華合作夥伴威海金泓集團，從大陸政府獲得數百萬美元撥款支持新公司，包括大陸招攬科學人才的「千人計劃」獎金。

證據顯示，她不只為了讓威海金泓集團獲利，也讓大陸政府、山東省及威海市獲益。

該報導稱，大陸政府2008年開展「千人計劃」，10年間吸引數以千計專家落戶大陸，建立實驗室、公司和研究中心。美國能源部日前已禁止其科學家和員工參與大陸的人才招聘計劃。有報導估計，技術外洩每年令美國政府損失數千億美元。


 

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