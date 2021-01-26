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挖角大立光工程師竊密案　先進光電前總經理等6人遭判刑

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▲中檢偵辦大立光爆內鬼竊密案，先進光電羅姓前總經理等6人遭判刑。（圖／123RF）

記者游瓊華／台中報導

股王大立光爆內鬼案，中檢偵辦查出先進光電科技公司前羅姓總經理10年前從大立光挖角多位工程師，還把大立光技術帶到先進光電發展製程。台中地院26日依照違反著作權法等罪將羅姓總經理及工程師等6人，各判刑6到5月徒刑；先進光電遭判侵害大立光著作財產權，科罰金新台幣60萬元。

民事部分，先進光電侵害大立光點膠針頭結構、遮光片送料機構，經智慧財產法院審理後，先進光電在一審被判賠15億2247萬多元，目前上訴二審中。

中檢起訴指出，先進光透過羅姓總經理，從99年開始為發展新一波自動化生產進程，陸續挖走大立光鄒姓、翁姓、謝姓以及朱姓、張姓以及徐姓等工程師，違反當初與大立光簽訂的聘僱合約書中條約，離職2年內，不得侵害大立光的商業秘密及智財權等。

台中地檢署檢察官指揮偵辦，發現鄒姓工程師等人將大立光電磁紀錄帶到先進光電，作為研發參考之用，將鄒姓工程師等7人與先進光電依違反著作權法、妨害電腦祕密等罪起訴。台中地院審理後，法官認為鄒姓工程師等人侵害大立光著作財產權，予以判刑。

台中地院判處羅姓總經理、鄒姓、翁姓、謝姓與朱姓等5名工程師各6月徒刑，可易科罰金；先進光電科罰金新台幣60萬元；徐姓工程師依背信罪判處5月徒刑，可易科罰金；張姓工程師因未於在職期間蒐集技術資料，判無罪。全案可上訴。

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