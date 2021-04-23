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基隆海巡隊爆集體貪瀆　前小隊長等9人涉詐偵辦費20萬

▲基隆海巡隊爆集體貪瀆 前小隊長等9人涉詐偵辦費20萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆海巡隊爆集體貪瀆，前小隊長等9人詐領偵辦費20萬元。（圖／示意圖與本案無關／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆地檢署22日指揮調查局北機站、台北市調查處等單位，搜索基隆海巡隊偵緝組及澳底海巡隊，偵辦海巡署基隆海巡隊偵緝組多名隊員及前小隊長涉嫌以不實單據，核銷刑案偵辦費，詐領公款逾20萬元，約談10多名隊員並移送地檢署。

主任檢察官謝雨青等多名檢察官漏夜複訊後，23日天凌晨認定張姓等9名隊員涉犯貪污治罪條例罪嫌，諭知2萬至6萬不等交保。

調查局北機站接獲檢舉指稱，海巡署基隆海巡隊偵緝組、澳底海巡隊，疑涉長期詐領公款，以不實單據，核銷刑案偵辦費逾20萬元；經報請基隆地檢署指揮偵辦後，22日與台北市調查處搜索基隆海巡隊等單位，共約談10多名隊員偵辦。

調查局北機站等單位一早兵分多路，同步搜索基隆海巡隊偵緝組及調到其他海巡隊的小隊長，經查扣相關物證並清查涉案隊員不當核銷經費，涉詐領公款約逾20萬元，計有9名隊員涉案。

據了解，基隆海巡偵緝組涉案前小隊長與隊員曾經以不實單據核銷刑案偵辦費，部分涉案小隊長與隊員早已調至其他海巡隊服務，但海巡署並未移送偵辦。

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