別人頂多「顧路」他因這原因「顧海」　海巡緊急動員解救

▲海巡署恆春海巡隊將失去動力的帆船拖回港泊靠 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

1艘帆船16日下午行駛到屏東縣恆春潭仔港外500公尺時，因發電機故障失去動力漂流，無法立即排除故障，向海巡署第八巡防區求援，出動恆春海巡隊前往救援，天色昏暗，避免危險，徵得船長同意，經近半小時，將帆船拖入港口泊靠，船上兩人均平安。

▲▼恆春海巡隊將失去動力的帆船拖回港泊靠。

這艘帆船於16日下午6時許航行至恆春潭仔港外約500公尺時，突因發電機故障失去動力漂流，無法立即排除故障，恐有擱淺疑慮，遂於下午6時21分向海巡署第八巡防區報案求援。

第八巡防區指揮部立即派遣恆春海巡隊3576巡防艇馳援，巡防艇於下午6時35分抵達潭仔港海域找到該艘帆船，經與報案人劉先生及張船長通話。

經船長表示，因故障無法立即排除，且天色逐漸昏暗，有航安顧慮，請求海巡艇協助拖帶至後壁湖遊艇港。經恆春海巡隊艇長郭芃杰分隊長現場評估，考量「恩」船位處近岸且緊臨潭仔港漁港航道，有擱淺及妨礙船筏航行安全疑慮，依船長請求並簽署拖帶同意書後，由3576艇實施拖帶，經近半小時將該船拖帶返回後壁湖漁港，由南部分署第六岸巡隊後壁湖安檢所人員協助帶纜泊靠碼頭，船上一男一女兩員均平安。

恆春海巡隊呼籲漁民出港前應做好各項航前檢查，平時亦應加強機械維保、注意氣象變化防範意外發生，海上如遇緊急事故需救援，可撥打「118」海巡服務專線，海巡人員將立即馳赴救援，以保障民眾生命安全。

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