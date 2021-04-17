　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

別人頂多「顧路」他因這原因「顧海」　海巡緊急動員解救

▲海巡署恆春海巡隊將失去動力帆船拖困回港泊靠 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲海巡署恆春海巡隊將失去動力的帆船拖回港泊靠 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

1艘帆船16日下午行駛到屏東縣恆春潭仔港外500公尺時，因發電機故障失去動力漂流，無法立即排除故障，向海巡署第八巡防區求援，出動恆春海巡隊前往救援，天色昏暗，避免危險，徵得船長同意，經近半小時，將帆船拖入港口泊靠，船上兩人均平安。

▲海巡署恆春海巡隊將失去動力帆船拖困回港泊靠 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼恆春海巡隊將失去動力的帆船拖回港泊靠。

▲海巡署恆春海巡隊將失去動力帆船拖困回港泊靠 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

這艘帆船於16日下午6時許航行至恆春潭仔港外約500公尺時，突因發電機故障失去動力漂流，無法立即排除故障，恐有擱淺疑慮，遂於下午6時21分向海巡署第八巡防區報案求援。

第八巡防區指揮部立即派遣恆春海巡隊3576巡防艇馳援，巡防艇於下午6時35分抵達潭仔港海域找到該艘帆船，經與報案人劉先生及張船長通話。

經船長表示，因故障無法立即排除，且天色逐漸昏暗，有航安顧慮，請求海巡艇協助拖帶至後壁湖遊艇港。經恆春海巡隊艇長郭芃杰分隊長現場評估，考量「恩」船位處近岸且緊臨潭仔港漁港航道，有擱淺及妨礙船筏航行安全疑慮，依船長請求並簽署拖帶同意書後，由3576艇實施拖帶，經近半小時將該船拖帶返回後壁湖漁港，由南部分署第六岸巡隊後壁湖安檢所人員協助帶纜泊靠碼頭，船上一男一女兩員均平安。

恆春海巡隊呼籲漁民出港前應做好各項航前檢查，平時亦應加強機械維保、注意氣象變化防範意外發生，海上如遇緊急事故需救援，可撥打「118」海巡服務專線，海巡人員將立即馳赴救援，以保障民眾生命安全。

►Her今天推出「鍋寶萬用316分離式電鍋妙廚全能組」原價11670元，特價2490元

ET快訊
韓歌手IG停在上個月「今傳死亡消息」　DJ DOC親弟直奔濟
快訊／舒力基轉強颱！最新路徑圖出爐　「降雨熱區」曝光
32歲超強5寶媽「又懷孕了」！10年6胎沒避孕：來幾個就生幾
何孟遠「偷嚐禁果後可能再也不吃嗎」！YT片被挖仍破戒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

離奇！彰化男清晨濁水溪邊遛狗　車子竟消失

別人頂多「顧路」他因這原因「顧海」　海巡緊急動員解救

買菜途中老車「顧路」停路中央！　警合力推車還借手機神救援

這不是臉書上那人嗎？阿北街頭晃蕩13小時　警為這原因立刻包吃

黃偉哲投入經費　加速辦理官田區治水防洪工程

台南市辦理排水改善　降低肉品市場周邊淹水潛勢

慈幼工商57周年慶　頒發傑出校友成就獎予3位獲獎人

桃園男子跨縣市行搶以為萬無一失　警上門逮人乖乖認栽

新北爆牛結節疹！花蓮啟動應變中心：非人畜共通傳染勿太擔心

為工地師傅健康把關！台東推動無菸檳工地　免費口腔黏膜篩檢

警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

活龍蝦鐵板上「彈跳掙扎冒煙」？　業者澄清：誤會，絕不殘忍烹調

洗菜尷尬回應采子.何孟遠曖昧情　陳漢典救場「不排斥跟隊員戀愛」：都有Fu

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

白沙屯媽鑾轎抵北港朝天宮！　進「三進三退禮」萬人夾道歡迎

未成年無照騎車快車道鬼切右轉 騎士遭撞滾3圈！網怒：看了好痛

HowHow尷尬回應鄧福如外遇疑雲　場外急救援..他直接落跑

離奇！彰化男清晨濁水溪邊遛狗　車子竟消失

別人頂多「顧路」他因這原因「顧海」　海巡緊急動員解救

買菜途中老車「顧路」停路中央！　警合力推車還借手機神救援

這不是臉書上那人嗎？阿北街頭晃蕩13小時　警為這原因立刻包吃

黃偉哲投入經費　加速辦理官田區治水防洪工程

台南市辦理排水改善　降低肉品市場周邊淹水潛勢

慈幼工商57周年慶　頒發傑出校友成就獎予3位獲獎人

桃園男子跨縣市行搶以為萬無一失　警上門逮人乖乖認栽

新北爆牛結節疹！花蓮啟動應變中心：非人畜共通傳染勿太擔心

為工地師傅健康把關！台東推動無菸檳工地　免費口腔黏膜篩檢

離奇！彰化男清晨濁水溪邊遛狗　車子竟消失

賴鴻誠被抗議粉太多吹啊吹：感謝助總提醒我

4歲男童控怪物老師「剪斷他GG」　幼稚園：溜滑梯受的傷

大甲媽回鑾清水150警護駕　顏寬恒兄妹扶轎！調撥車道交管範圍曝

油桐花盛開季節到了　台中觀旅局推薦4個知名賞桐景點

菲利普親王欽定靈車曝光！親自設計籌備18年　1細節藏「軍人情懷」

罵「動不動就抓本本的手」釣出本尊！ Joeman挨轟認：真的喝掛了

搭高鐵大聲講電話！大媽不聽勸　「脫口罩」站起來嗆：你才吵死

詐團報復卡古害列警示帳戶！黑錢改匯他名下過水　吐還1200不爽

亞灣建設利多交棒捷運黃線　區域豪宅來人大增3成

本土劇男星直播燒炭自殺　「過不了自己這關」

地方熱門新聞

加油站提早1分鐘關　他PO網轟引論戰

單親媽推腦麻兒　求大甲媽開刀順利

台南「蝦米」背骨7煞　5押2交保

香蕉價跌丟千萬生態池邊　發爛伴隨果蠅

參選2024？　鄭文燦「笑容」給回應

大甲媽回鑾小吃攤無償供食！香腸哥手酸爆

黃偉哲：活化閒置土地及建物杜絕養地套利

全台首次夜賞「萬金杜鵑」　拍到手軟網美聖地

黃偉哲為太魯閣號事故罹難者上香

這不是臉書上那人嗎？阿北街頭晃蕩　警立刻包吃

搬家也找到！白沙屯媽大轉彎4度登門

慈幼工商頒發傑出校友成就獎

桃園男子跨縣市行搶警上門逮人

新北爆牛結節疹　花蓮啟動防疫應變中心

更多熱門

相關新聞

「警察休假扮檢舉達人」被毆打 警方帶回偵辦中

「警察休假扮檢舉達人」被毆打 警方帶回偵辦中

屏東恆春警分局林姓警員，半年來利用休假或勤務空檔扮演檢舉達人，專門針對違法違停路旁的汽機車拍照，並向恆春警分局交通組檢舉裁罰，曾有1個月內檢舉近50件紀錄，用路人時有怨言；15日下午他再次出沒拍攝檢舉時，被不滿的路人毆打，身分才被揭穿；恆春警方則強調，經查確實為分局某派出所警員，但檢舉違規時都是以民眾身分提出，並非分局便衣執行勤務，因此警方依法對違規汽機車車主開單告發。

屏東男酒後咆哮罵路人　拒盤查打傷警下場慘

屏東男酒後咆哮罵路人　拒盤查打傷警下場慘

後壁湖珊瑚遭鬼剃頭？專家：移植復育非破壞

後壁湖珊瑚遭鬼剃頭？專家：移植復育非破壞

恆春鎮代盧榮士陳屍車內　疑久病厭世輕生

恆春鎮代盧榮士陳屍車內　疑久病厭世輕生

中共無人機繞東沙島　國防部：無進入領空

中共無人機繞東沙島　國防部：無進入領空

關鍵字：

恆春帆船海巡署恆春巡隊故障

讀者迴響

熱門新聞

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

快訊／鳳山高中校慶園遊會變調！數百黑衣人抗議

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

母子進香離家留言給夫　最後一行哭了

4/18手刀準備　iPhone 12只要1818元

何孟遠又爆錄影公開示愛「為采而射」全被剪！

采子和愷樂、謝忻差在哪　網揭關鍵：看不起

她整型失敗淪「鬼面具」　超慘近況曝

疑台南男女外送員激戰！13秒謎片瘋傳

批餐廳「不接小孩」取消仍收訂金　奧客自打臉

楊丞琳第三《浪姐2》成團出道！李榮浩發聲

癌末妻舍命產子亡：給丈夫留血脈！尪秒再娶

陷劈腿醜聞！何孟遠趕紅隊聚餐…2天後退賽

她開西濱竟聽見「撞下去吧」　網：抓交替

尪家暴老婆慘掛彩　妻：警告過了

更多

最夯影音

更多
警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！

警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！
全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

活龍蝦鐵板上「彈跳掙扎冒煙」？　業者澄清：誤會，絕不殘忍烹調

活龍蝦鐵板上「彈跳掙扎冒煙」？　業者澄清：誤會，絕不殘忍烹調

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面