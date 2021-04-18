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颱風環流影響海象惡劣　客輪故障上百旅客驚魂！海巡戒護返港

▲海象浪高惡劣 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲海象浪高惡劣 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

受強烈颱風「舒力基」外圍環流受太平洋高壓導引影響，恆春外海掀起3、4米高浪，一艘從恆春後壁湖漁港出發，載有100多位乘客準備前往蘭嶼的客輪，因有安全顧慮，準備返航，卻因航機故障，情況危急，海巡署據報出動艦、艇前往救援，平安返回，化解危機，讓乘客及客輪工作人員相當感激。

▲海象浪高惡劣 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼戒護、安全返港。

▲海象浪高惡劣 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

艦隊分署恆春海巡隊於18日8時28分接獲海巡署第八巡防區指揮部通報，屏東縣興海漁港外5.8浬處，有1艘客輪搭載123人(旅客115人、船員8人)前往蘭嶼途中，因海象惡劣準備返航後壁湖港途中，舵機故障無舵效，有航安疑慮情況危急，請求海巡署派船艇前往援處。

由於今、明（18、19）日強颱「舒力基」受太平洋高壓導引，發展至最強，外圍環流影響海象惡劣，海巡署於接獲通報後立即指派線上南投艦與PP3550艇前往馳援，恆春海巡隊並由隊長帶班增派PP3535艇，召集勤餘人力出勤增援，不畏鵝鑾鼻海域海象7-8陣風10級，浪高3-4米惡劣海象，於半小時後抵達鵝鑾鼻東南2浬與該艘客輪會合，並由南投艦、PP3535艇及3550艇全程在旁戒護航向後壁湖港。

船長表示，客輪疑似舵機電磁閥開關故障，導致舵機失效無法作動，因當時海象驟變，浪高3-4米，受惡劣風浪流影響，無舵效不易控制航向，感謝海巡署第一時間迅速派艦艇戒護，協助安全返抵碼頭。

恆春海巡隊呼籲出港前應做好各項航前檢查，平時亦應加強機械維保、注意氣象變化防範意外發生，海上如遇緊急事故需救援，可撥打「118」海巡服務專線，海巡人員將立即馳赴救援，以保障民眾生命安全。

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