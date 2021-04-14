搭地鐵「坐孕婦腿上」拒道歉　大媽嗆：我不強勢能活到現在？

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

近日一段地鐵搶座位的影片在大陸網友之間瘋傳，一名婦人疑似為了找座位，不小心坐到孕婦腿上，卻絲毫沒有道歉的意思，讓一旁的男乘客看不下去，雙方發生爭執，沒想到她竟然怒回，「我當然強勢，我不強勢我（能）活到現在嗎？」

▲婦人與男乘客起爭執。（圖／翻攝自微博／星視頻）

根據《星視頻》報導，這起事件發生在9日河南鄭州的地鐵上，當時乘客有意挪出空位，沒想到婦人等不及，一屁股坐到一名孕婦的大腿上，發現坐錯地方之後，她卻絲毫沒有要道歉的意思，因此與旁邊看不下去的男乘客發生爭論。

男乘客批評婦人不懂愛幼，還倚老賣老，又狂又強勢。沒想到婦人一聽竟然回嗆，「我碰到你了嗎」、「我當然狂」、「我當然倚老賣老，怎麼啦？我坐到這兒礙著誰了」、「我當然強勢，我不強勢我（能）活到現在嗎」，說到激動處，她甚至伸手指著男乘客的鼻子罵，氣勢相當驚人。

不過，由於影片並未錄到婦人坐在孕婦腿上的畫面，只有她與男乘客吵架的過程。大多數網友看完後認為，雖然事發原因還有待考證，但從婦人罵人及「金句」連發的模樣看來，其實也不難想像當時的狀況有多讓人氣憤，「讓座是自願行為，道德綁架不可取」、「讓座是建立在對方比我更需要休息的情況下吧」、「只選取對自己有利的一面尊老，把倚老賣老當成理直氣壯是不可取的」。