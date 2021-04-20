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小一數學題「3行字」難倒千人！年輕媽崩潰求救：誰能告訴我答案？

▲▼小一數學題「3行字」難倒千人！年輕媽崩潰求救：誰能告訴我答案？（圖／爆怨公社）

▲小一數學題逼瘋千名網友，年輕媽也被難倒「誰能告訴我答案？」（圖／爆怨公社）

網搜小組／柯沛辰報導

又有家長被孩子作業考倒！咦，我為什麼要說「又」呢？一位年輕媽媽在臉書發文求救，稱孩子就讀國小一年級，但近期出的數學作業，徹底把她難倒，讓她不禁崩潰表示，「到底誰能告訴我答案？」

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文疑問，到底是她理解能力有什麼問題？還是考卷在鬧事？照片中可見，題目寫著「從61開始，把2個一個數的數畫圈，5個一數的數打勾」，下方的2列表格則填有20個數字，從61一路陳列至80。

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儘管老師已經兩兩圈起其中10個數字，畫了5個圈，還扣了14分，但原PO還是滿頭問號，「媽媽腦波太弱，2個一數的畫圈數，是代表奇數的都畫圈？5個一數的數又是殺小啊，臥草，在線急等答案！」

貼文曝光後，許多家長紛紛回應「完全沒看懂題目要幹嘛」、「感覺我成文盲了」、「慘了我看不懂，還是送給人家教比較快」、「這是在考數學還是考國文？」、「我看不懂啊…我中文系的畢業證書可以燒了」、「看來我現在連國小也沒辦法畢業...」

所幸，很快有網友出面解答「尾數2的倍數畫圈，尾數5的倍數打勾」、「兩個一數就是一二一二這樣一直往下數，數到二就打圈，完全不要管下面的阿拉伯數字，五個一數同樣比照辦理一二三四五，數到五的那個數字圈起來」、「2的倍數62、64、66、68、72、76、74、78都要打圈，5的倍數65、70、75、80都要打勾，但是70和80這兩個數字要同時打勾和打圈！」

答案曝光後，有網友認為「現在的數學不只是數學，是邏輯…」、「我兒子這題也全錯」、「講人話很難嗎」、「為啥不用白話文寫考題？文言文也沒省多少字啊」，但也有人緩頰「我之前教小孩會先看題目，如果題目看不懂再去翻課本類似的題目，比較容易了解意思。」掀起熱議。

▼有熱心網友分享類似題目的解答，供原PO參考。（圖／爆怨公社）

▲▼小一數學題「3行字」難倒千人！年輕媽崩潰求救：誰能告訴我答案？（圖／爆怨公社）

 
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