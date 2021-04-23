小二考卷出題怎省水　侄子「機靈3字正解」慘扣分！網傻：沒錯啊

▲被扣4分，讓侄子也傻眼！（圖／翻攝台北之北投幫）



網搜小組／劉維榛報導

雨神來了，氣象局指出，本周日起全台都有下雨機會！不過有女網友分享侄子可愛糗事，原來日前期中考，有一道省水的作答題，他左思右想，寫下「不洗澡」的答案，沒想到結局悲催，引來一票網友笑回，「老師太嚴了啦！」

一名女網友在臉書《台北之北投幫》哭笑不得表示，最近中部水情吃緊，而小學老師也抓緊時事議題，期中考特地出了一道「寫出一個節省用水的方法？」

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讀小二的侄子認真思索一番後，決定手寫作答3個字「不洗澡！」結果下場慘呆了，老師用紅筆畫叉，還強調「省水」方法，接著硬生生扣了4分。原PO一看考券後，不禁噴笑直呼，「想到網路笑話真實發生在我小姪子身上！」

趣聞曝光後，底下網友笑虧，「感覺不洗頭也可以」、「那大便不沖水可以嗎」、「有智慧！偷懶有理」、「不喝水、不上廁所」、「淋浴改擦澡，也是更省水的方法」、「這是真的！我一個單身的朋友，每天下班後去健身房運動+洗澡，她家的冬天水費一個月不到200元，夏天200多元」。

對此，原PO也在留言串替侄子抱不平，「一次扣4分太嚴格了啦！這種題目應該用選擇題吧！才小二的小學生的說法也沒錯啊」。

▼網友認為不洗澡也算合理！（圖／翻攝台北之北投幫）