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社會 社會焦點 保障人權

差30歲！狠男縱火燒死按摩嫩妹　再判無期徒刑僅問「可以上訴嗎」

▲▼男子蘇新漢，縱火燒死小30歲的越南按摩女。（圖／記者吳銘峯攝）

▲男子蘇新漢，縱火燒死小30歲的越南按摩女。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子蘇新漢，不滿小他30歲的按摩嫩妹，隱瞞已婚身分與他交往，1年前提著汽油到嫩妹店裡縱火，活活燒死嫩妹。一審將他判處期徒刑，案經上訴，高院二審仍認定他犯「殺人罪」，手段兇殘，因此維持無期徒刑的刑度。蘇男聽聞無期徒刑後，僅淡淡詢問「可以上訴嗎？」絲毫不見悔意。

本案發生於去年2月間，現年52歲的蘇男，與當時22歲的越南籍黃姓女子，因按摩關係結識。黃女與丈夫同住新北市樹林區，蘇男因經常在三峽北大特區附近的越南小吃店消費，進而認識當時在店內的黃女，蘇男驚為天人，瘋狂追求。黃女之後轉到蘆洲區的養生館工作，黃男也經常捧場，最後在2019年間開始交往。

不過2人交往後，經常為了金錢發生爭執，蘇男最後更發現黃女隱瞞已婚身分與他交往，2人在去年1月間分手。但分手後蘇男變成恐怖情人，除了私下找黃女談話外，更出言恐嚇「我到你店裡丟汽油彈的時候你就知道。」

案發於2月16日當天深夜，蘇男提著2桶5公升的汽油，闖進黃女任職的養生會館，要求櫃台人員找黃女出面。櫃台人員稍遲疑，蘇男就對他潑灑汽油，嗆聲：「不要以為我在開玩笑。」櫃台人員將蘇男帶到二樓，蘇男一見到黃女，隨即朝她潑灑汽油點火，黃女因全身超過80％傷燙傷，遭活活燒死。蘇男隨即逃往桃園友人處藏匿，但遭檢警逮捕。檢方依照殺人罪嫌提起公訴。

法院審理時，蘇男否認有致人於死的故意，辯稱只是要嚇嚇對方而已。但一審法院認定蘇男犯案手段兇殘，犯後又變裝躲藏，確實具有致死故意且飾詞狡辯，因此認定有罪，並重判無期徒刑。案經上訴，高等法院二審審理後，22日宣判，高院駁回上訴，還是將他處無期徒刑。蘇男聆聽宣判時面無表情，情緒也不激動，僅淡淡地詢問「可以上訴嗎？」絲毫不見悔意。

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