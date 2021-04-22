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年輕人不講武德！「太極拳師」魏雷慘被6健身教練圍毆　網：肯定內傷

▲▼魏雷驚傳遭到6名健身教練圍毆，脖子處也出現抓傷痕跡。（圖／翻攝自微博）

▲魏雷驚傳遭6名健身教練圍毆，脖子處也出現抓傷痕跡。（圖／翻攝自微博）

記者閔文昱／綜合報導

中國大陸「太極傳人」魏雷在2017年挑戰「格鬥狂人」徐曉冬，結果被對方10多秒快速擊敗，引發了傳統武術與現代武術之爭。現在事件過去數年，魏雷又驚傳遭6名健身教練圍毆，不僅脖子被抓傷，混戰中還被打掉了一支鞋，模樣相當狼狽，畫面曝光後也引發大陸網友熱議。

綜合陸媒報導，46歲「雷公太極」掌門人魏雷驚傳在成都某處健身館遭到圍毆，由他自己錄製的畫面中顯示，一旁的桌子被掀翻、椅腳被打掉，場面相當凌亂，不過他自己似乎傷勢並不嚴重，僅有脖子被人抓傷的痕跡，而他也透過鏡頭指出，毆打他的就是健身館的6名健身教練。

▲▼魏雷表示受到6名健身教練圍毆，脖子處也出現抓傷痕跡。（圖／翻攝自微博）

▲衝突也讓魏雷的一支鞋子被打飛。（圖／翻攝自微博）

至於被打的原因，魏雷並沒有進一步說明，僅針對現場環境表示，「大家看我在這個屋子裡面被打的，桌子倒了，我的鞋掉了，在這個桌腳上有他們教練打我的影片、指紋。」目前大陸警方已經介入調查這起事件，不過確切衝突原因還有待結果出爐才能得知。

畫面曝光後，馬上就吸引了不少大陸網友關注，紛紛吐槽「打他還需要6個人？分明是炒作」、「這六個教練此刻肯定很怕，雷雷的內功肯定震傷了這6個不知道天高地厚並不講武德的教練」、「關鍵時刻也沒違背老祖宗的規定—術高莫用」、「一代宗師竟然打不過6個小混混，還好意思說」。

不過也有許多大陸網友補上了最新進度，指出魏雷是因不當使用健身器材才與一名年輕教練起衝突，但卻遭到對方壓制，結果他並沒有因此收手，反而還攻擊對方的私密部位，才會引發這名教練不滿出手毆打他，而其他教練「只是過來勸架而已。」對此，魏雷並沒有出面回應。

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