28歲無腿健身教練爆紅　女學員操10天瘦10kg：還有什麼理由不努力

▲清晰的肌肉線條顯示出顧海經常健身。（圖／翻攝《洛陽網》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸河南洛陽28歲男子杜海雖雙腿截肢，但依舊努力活出人生，他現在是擁有6塊腹肌的健身教練，1分鐘能做100多個伏地挺身，還獲得青年組健美冠軍，眾多學員來自天南地北。

26歲的徐晶是內蒙古人，是杜海的學員之一，為了跟隨他鍛鍊，她隻身一人來到洛陽，「我在抖音上看過杜教練的健身視頻後很受感動，他身體有殘疾仍堅持鍛鍊，我們還有什麼理由不努力？」她說，經過系統性鍛鍊10天後，體重從157公斤降到147公斤。

《洛陽網》報導，杜海是平頂山人，老家小院就在鐵路邊。1997年一個夏日午後，5歲的他從靜止的火車下鑽過時，火車忽然啟動，再醒來時已躺在醫院，大腿根部以下都沒了。

「我看到弟弟坐的小板凳能挪動，受啟發後找來兩個小板凳當腿，一點點練走路。」杜海回憶，趁著父母外出工作，他獨自在家裡練走路，3個月內，經歷多次手被劃破和摔倒、摔傷，用壞了3對小板凳；6歲的一天，他用小板凳支撐著自己「走」到飯桌前，讓父母激動得大哭起來。

▼杜海認真教學員健身。（圖／翻攝《洛陽網》）

16歲時，杜海因身體關係未上高中，不願成為負擔的他，跑到鄭州一家技術學院學習修手機；2013年，學成後的他在老家開了一家手機維修店，第一個月就賺了人民幣（下同）2000元（約新台幣8622元），他花800元給母親買了一件羽絨服。

長期坐著修手機，杜海的體重飆升，短短一年就超過75公斤。河南省殘疾人聯合會的游泳教練馬雲鵬了解到他的情況後，便上門讓他學游泳。2014年，他進入河南省殘疾人游泳隊訓練，訓練3個月後，他的體重減到了50公斤，後來還獲得河南省第六屆殘疾人運動會男子200米蛙泳亞軍。

運動員生涯結束後，杜海開始到健身房鍛鍊身體，機緣巧合做起健身房巡場教練。2019年，他報名參加全國健美比賽，獲得青年組健美冠軍。

2個多月前，杜海受朋友邀請來到洛陽，他笑說，「能幫助別人塑造健康的身體，還能鍛鍊自己並帶來一份不錯的收入，健身已經成了我的人生事業。」