不滿澳洲撤銷「一帶一路」協議！　北京嗆無理：中方將堅決反擊

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

澳洲取消維多利亞州與北京簽定2項有關「一帶一路」的協議，引發中方高度關注。對此，中國外交部發言人汪文斌透露，澳方從1,000多項協議中挑出4項撤銷，包含2項與中方簽署的協議，所謂的「不針對特定國家」根本站不住腳，並敦促澳方立即撤銷決定，否則中方將強力回擊。

汪文斌今（22）日在例行記者會上表示，「一帶一路」是國際經濟合作倡議，倡導開放、透明、包容的精神。澳洲的維多利亞州決定和中方在「一帶一路」框架下展開合作，原本是互利共贏的好事，但澳洲政府無理否決此協議，肆意破壞正常交流合作，嚴重損害兩國互信，中方表示強烈不滿和堅決反對。

汪文斌指出，目前已向澳方提出嚴正交涉，會保留作出進一步反應的權力；同時敦促澳方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，客觀理性看待中澳合作，立即糾正錯誤、改弦更張，不要在錯誤的道路上越走越遠，使原本就面臨嚴重困難的中澳關係雪上加霜。

汪文斌認為澳方所謂《對外關係法案》中「不針對特定國家」的說法站不住腳，近年來甚至以「不符合澳外交政策」、「不符合澳安全利益」為由做了大量破壞中澳正常交流和合作、毒化兩國互信和民意氛圍的事。

他強調，澳洲的無理行徑、政治操弄完全違背中澳全面戰略夥伴關係精神，「是在開歷史倒車，性質惡劣，對兩國地方、企業合作信心產生了嚴重消極影響，也使澳方自身形象和信譽受損。」

「澳方口口聲聲說希望同中國開展合作、加強高層對話，卻說一套做一套，一而再、再而三地損害雙邊關係。」最後，汪文斌重申，再次敦促澳方立即撤銷錯誤決定，改弦更張，停止對中澳關係不負責任的言行，停止對兩國正常合作交流無端設限，否則中方必將堅決有力回應。

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