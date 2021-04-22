澳洲撕毀維州「一帶一路」協議　北京：不合理挑釁舉動

▲澳洲外交部長佩恩。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

澳洲外交部21日宣布，將取消北京與維多利亞州簽訂的2項「一帶一路」協議，造成中國駐澳大使強烈警告，「勢必會進一步損害雙方關係，最終只會傷到自己。」中澳關係近年持續惡化，澳洲是第一個公開禁止華為網路的國家，去年疫情下更表明將獨立調查病毒源頭，中國去年12月也對澳洲出口產品實施貿易制裁。

澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）強調，「協議並不符合澳洲外交政策，不利於我們的外交關係」，取消的4項政策中包括2018年及2019年簽署的「一帶一路」諒解備忘錄及架構協議。

中國駐澳大使反對表示，澳洲政府讓本已緊張關係持續惡化，「這是澳方對中國採取的不合理挑釁舉動，表明沒有誠意改善與中國的關係。」

現任總理莫里森（Scott Morrison）及前任總理特恩布（Malcom Turnbull）都曾拒絕與中國簽署「一帶一路」計畫，擔心過度依賴中國貸款，卻未能阻止維多利亞州長安德斯（Dan Andrews）2018年單獨與北京簽定此協議。外交部長佩恩透過國會2020年的授權，撤銷由州政府與他國簽訂能夠威脅國家利益協議。

澳洲總理莫里斯強調，並沒有針對中國，中國是澳洲最大貿易夥伴和國際學生來源。

澎湖花火節衝一波！兩人機票、住宿、海洋牧場只要4690

