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長榮航空獲頒「安全旅遊戳記認證」　接軌國際旅遊接待服務鏈

▲長榮航空去年爆發空服員罷工案，有機師不滿某位機師變更飛行計畫，在個人臉書網頁公開批評，也引起多人聲援竟挨告。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲長榮航空獲頒安全旅遊戳記認證。（圖／資料照／記者沈繼昌攝）

記者賴文萱／台北報導

「全球前二十防疫最佳航空公司」的長榮航空再獲世界觀光旅遊委員會WTTC（World Travel & Tourism Council）安全旅遊戳記認證。今（16）日台北市政府舉辦授證典禮，由市長柯文哲親自頒發證書，長榮航空發言人陳耀銘代表領證，象徵長榮航空正式成為國際安全旅遊接待服務鏈的一員。

全球疫苗開始施打後，各國邊境將會逐漸解封，WTTC為全球觀光旅遊的指標性組織，特別創立安全旅遊戳記計畫（Safe Travels Stamp），目前全世界包含台北市已有超過250個城市加入。北市觀光傳播局自2月開始推動MICE安全旅遊接待服務鏈，輔導國內業者取得安全旅遊戳記的認證，長榮航空第一時間就加入申請認證，在台北市政府嚴格的查核下，各項防疫措施及規範皆符合最新的全球衛生標準，順利獲得WTTC安全旅遊戳記認證。

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▲▼長榮航空獲頒安全旅遊戳記認證，接軌國際旅遊接待服務鏈。（圖／長榮航空提供）

▲台北市政府舉辦授證典禮，由市長柯文哲親自頒發證書，長榮航空發言人陳耀銘代表領證。（圖／長榮航空提供）

長榮航空表示，自COVID-19疫情以來，一直以最嚴謹的態度面對，落實各項防疫工作並且持續精進，在後疫情時代將會更加著重在零接觸服務的研發，包括目前逐步推廣的人臉辨識登機，日前也加入試行數位驗證平台，以加速確認旅客健康資訊，這些努力除了帶給旅客安心的旅程，也為後疫情時代恢復昔日航空產業榮景而努力。

後疫情時代航空市場恢復的順序預期將會是商務旅行、探親求學、觀光旅遊，因此MICE產業的振興是當前的要務之一；此次與台北市眾多防疫有成的MICE產業業者取得WTTC國際認證，形成安全旅遊接待服務鏈與國際接軌，將可增加台北市以及長榮航空在全球的能見度，有助於吸引國際MICE活動來台北舉辦，共同為台灣觀光旅遊業者取得商機。

長榮航空以全方位思考旅客對於防疫的需求，今年初獲得澳洲航空專業評鑑網站AirlineRatings.com評定為「全球前二十防疫最佳航空公司」的肯定，並獲得該機構防疫最高等級「COVID-19防疫七星級認證」，是台灣唯一獲得此榮譽的航空公司，也是台灣第一家獲得WTTC安全旅遊戳記認證的航空公司。

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