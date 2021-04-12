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長榮航空貨運全球資訊網改版上線　新增免登入就能查航郵貨況

▲▼長榮航空貨運全球資訊網改版上線。（圖／長榮提供）

▲長榮航空貨運全球資訊網改版上線。（圖／長榮提供）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空貨運全球資訊網今（12）日改版上線，採用全新響應式網頁設計（RWD, Responsive Web Design）技術，可偵測電腦、平板、手機等不同行動裝置的螢幕大小以及解析度，自動縮放成適當的比例，以貼近使用者邏輯方式呈現，貨主及貨運承攬業者可跨平台使用長榮航空所提供的一致性服務。

長榮航空表示，COVID-19疫情影響航空客運業務的服務模式，也加速促進航空貨運的營運及e化時程，長榮航空及長榮航勤日前分別取得國際醫藥冷鏈運輸認證，此次推出新版貨運全球資訊網，特別著重在貨況與航班查詢，並優化訂艙功能，將有助於提升長榮航空在貨運市場的競爭力。

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▲▼長榮航空貨運全球資訊網改版上線。（圖／長榮提供）

▲長榮此次推出新版貨運全球資訊網，特別著重在貨況與航班查詢，並優化訂艙功能，將有助於提升長榮航空在貨運市場的競爭力。（圖／長榮提供）

長榮進一步指出，因應全球網路購物興盛，航郵運送需求隨著電商寄貨量大幅增加而提升，貨主及貨運承攬業者對於貨物運送的時程安排也更加重視，此次貨運全球資訊網改版除了保留先前的一般貨況查詢外，並特別新增免登入查詢航郵貨況功能，只要輸入長榮航空的航郵提單號碼，即可獲得最即時的貨況。

此外，長榮航空在貨運航班時刻表頁面也做出調整，可讓承攬業者及貨主用更直覺的方式，查詢特定日期或一週的航班到離資訊，並新增以航班編號進行查詢，讓航班查詢的功能更加多元。同時，長榮航空也持續優化訂艙功能，方便貨運承攬業者使用，提供可於相同航班連續輸入兩筆以上資料的功能，增進承攬業者的訂艙效率。

▲▼長榮航空貨運全球資訊網改版上線。（圖／長榮提供）

▲長榮此次推出新版貨運全球資訊網，特別著重在貨況與航班查詢，並優化訂艙功能，將有助於提升長榮航空在貨運市場的競爭力。（圖／長榮提供）

長榮航空在新版貨運全球資訊網主視覺設計，也跳脫以往對於貨運生硬的傳統印象，以「圓融拱門」作為全新網頁的設計主軸，採用以大面積的底色做為背景，搭配波浪的曲線設計來劃分資訊區塊，讓使用者更加容易閱讀資訊及操作使用各種功能介面；同時，服務站點也新增與Google map的連結，查詢時可點擊直接顯示長榮航空全球各服務站點相對位置。

長榮航空此次網頁改版歷時兩年，除了引用最新技術，也參考貨運承攬業者反饋的意見及建議，經過多次修正及調整，讓使用介面更加符合使用者需求。此次貨運全球資訊網改版將有助於加速貨運e化的程度，未來也將會更進一步規劃，與貨運承攬業者的電子資訊交換平台及機場運務的貨運共同作業平台進行整合，更加促進航空貨運自動化。

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