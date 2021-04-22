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新竹翁騎電動車雙載遭撞死　「穿越馬路也有責」重機騎士獲緩刑

▲老翁騎電動車雙載被撞死　「穿越馬路也有責」重機騎士獲緩刑。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲朱翁騎著電動機車與妻子穿越馬路，遭到重機撞飛造成1死2傷意外。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

一名重機騎士因超速撞上騎著電動車穿越馬路的老夫妻，造成1死2傷的悲劇。法官考量騎士坦承犯行，並與被害人家屬以70萬元和解，且死者橫跨馬路也有過失，因此依過失致死罪判5月，緩刑5年。

▲老翁騎電動車雙載被撞死　「穿越馬路也有責」重機騎士獲緩刑。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲法官考量騎士坦承犯行，並與被害人家屬以70萬元和解，且死者橫跨馬路也有過失，因此依過失致死罪判5月，緩刑5年。

判決指出，2019年聖誕節清晨，一名23歲的李姓志願役，騎著重機由關西往新埔方向，行經石光里的一處道路時，因未減速行駛，加上坡度關修影響視線，失控撞上一對騎著電動車雙載的老夫妻，造成1死2傷。

80歲的朱翁與妻子當時正家門口對面的土地公拜拜，2人拜完，由朱翁騎著電動車載著妻子準備返家，行經半路就被李男騎著大型重機直接撞上，因撞擊力道巨烈，朱翁當場死亡、朱妻多處骨折，李姓騎士自己也噴飛出去，附近鄰居聽到一聲巨響探頭出來看，才發現3人躺在路上，趕緊通報119前往救援。

李姓騎士坦承犯行。法官審酌，李男未能善盡駕駛注意義務，使朱翁喪失寶貴性命，所造成損害極為重大且難以彌補，考量他坦承犯行，並與被害人家屬以70萬元和解，犯後態度良好，且死者橫跨馬路也有過失，因此依過失致死罪判5月，緩刑5年。

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