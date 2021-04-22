彰化伸港疑紅火蟻出沒　屋主PO網求解...國家防治中心回應了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化伸港鄉1處民宅，屋主近日發現從石頭縫內跑出了很多身長橘紅色腹部稍黑色的螞蟻，po網《彰化人大小事》求解答「是紅火蟻嗎？」有眼尖的網友一看，篤定回「正是」，也有網友認為「只是紅螞蟻」，對此國家紅火蟻防治中心指出，需要進一步鑑定才會知道。

▲彰化伸港鄉１處民宅發現一堆密密麻麻紅色的大螞蟻。（圖／民眾提供）

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國家紅火蟻防治中心黃先生表示，紅火蟻有分成「熱帶」、「入境」2類型，都是屬於外來種，身長大約1公分，「熱帶」型的身體顏色趨近橘色、入侵型的體色偏紅，中軀與腹錘間有2節明顯腰節，但從彰化地區這5、6年來來陸續通報的以「熱帶紅火蟻」居多，至於危害較大的「入境紅火蟻」尚未發現。

▲危害強大的入境型紅火蟻腰間有２凸點。（圖／翻攝自國家紅火蟻防治中心）

從民眾po網的圖片來看，這群大螞蟻體長大約1公分上下，顏色淺橘色、尾巴部分看似有黑色，從石頭縫內不斷的內外遊走，黃先生也說，不排除已經有築蟻巢的可能性，但是否屬紅火蟻，還得進一步鑑定，請民眾可以將螞蟻檢體就近送到彰化師範大學研究中心鑑定。

▲伸港鄉１處民宅發現一堆紅色的大螞蟻四處遊走。（圖／民眾提供）

國家紅火蟻防治中心也提醒民眾，5月到了，也是螞蟻出沒的季節，紅火蟻也會咬人，建議可以自製除蟻誘餌，只要用硼酸加糖水，比例約1：1，擺放在螞蟻出入的地方，牠們會帶藥餌回巢穴中造成連鎖反應，達到去除害蟲的目的，同時也呼籲除螞餌劑禁止食用，務必要放在孩童拿不到的地方。

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