陸12省份遭「紅火蟻」大舉入侵　被咬傷嚴重致休克窒息

▲紅火蟻在大陸東南沿海各省肆虐。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸農村農業部近日發出警訊，截止今年3月，紅火蟻已傳播至12個省份、435個縣市區，以廣東、廣西及福建等沿海省份受災最為嚴重，「近5年來新增紅火蟻發生縣級行政區191個，較2016年增長了一倍。」據了解，遭紅火蟻咬傷皮膚會感到劇烈疼痛，宛如被火焚身一般，對人身安全及農林生態產生極大傷害和威脅。

▲紅火蟻的毒液進入人體會最重會導致休克窒息而亡。（圖／CFP）

《健康時報》報導，北京市宣武中醫醫院急診科醫師姜楠表示，被紅火蟻咬傷後會出現皮膚瘙癢、疼痛、皰疹等症狀，如不及時處理，會很快會出現頭暈、休克、呼吸困難等危及生命的症狀、「程度較輕的可以用清水或肥皂水清洗被叮咬部位或冷敷，必要時在醫生指導下進行治療。」

由於紅火蟻毒囊中有貯存大量毒液，人或動物遭叮咬受傷，毒液便會進入皮膚，毒蛋白不僅會使有過敏體質的人出現臉紅、蕁麻疹、呼吸困難等症狀，還會讓重症患者在幾分鐘內休克、死亡。

姜楠提醒，無論輕症的處理或重症的緊急治療，一般都能治癒，「但無論如何快速治療，被咬傷後還是會有一定的威脅，所以在遇到紅火蟻時要立即走開，不要停留。」