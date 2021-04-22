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納瓦尼「生命危險」暴瘦9公斤？　俄警逮捕1500示威者

▲▼示威民眾高舉「釋放納瓦尼」海報。（圖／達志影像／美聯社）

▲示威民眾高舉「釋放納瓦尼」海報。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alex Navalny ）自入獄後，健康狀況嚴重惡化，甚至傳出生命危險，引爆俄羅斯民眾21日上街示威抗議，要求普丁釋放納瓦尼，導致約1500名民眾遭警方逮捕。俄羅斯近期加強鎮壓納瓦尼支持者，將相關基金會及地方辦公室列為極端組織，造成反對派活動癱瘓，其成員及捐贈者可面臨高達10年監禁。

反對派組織擔憂納瓦尼健康狀況，呼籲大眾參與未經批准示威活動，其中莫斯科遊行規模最大，數千名示威者穿越市中心，雖然原聚集地克里姆林宮（Kremlin）廣場遭警方封鎖，民眾馬上移至附近俄羅斯國家圖書館前廣場，繼續抗議普丁反人權暴行。莫斯科示威者斯克弗爾佐娃（Nina Skvortsova）強調，「如果有人正遭謀殺，你怎麼能不站出來，不只是他，還有那麼多的政治囚犯。」

監控政治逮捕組織OVD-info表示，至少1496人在82個城市被捕，其中聖彼得堡被捕人數最多，接近600人，許多民眾甚至在示威前就遭拘留，包括納瓦尼的高級助手所博（Lyubov Sobol）。

▲▼示威者遭軍警暴力逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲示威者遭軍警暴力逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

示威安排在普丁「年度國情演說」當日，普丁演說中強烈譴責他國政府干預並強加思想給俄羅斯人民，雖未公開指名納瓦尼，但已多次遭國際領袖嚴批「反人權」監禁納瓦尼，呼籲普丁政府釋放他。

面對巨大官方壓力，納瓦尼盟友仍誓言，「我有信心能夠找到工作方法，絕對不可能放棄我們的信念與責任。」

▲▼民眾利用手機閃燈要求釋放納瓦尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲民眾利用手機閃燈要求釋放納瓦尼。（圖／達志影像／美聯社）

納瓦尼自入獄，健康狀況持續惡化，除了似「肺結核」呼吸症狀外，脊椎突出更導致雙手失去知覺，背部及雙腿疼痛難以行走，確診「椎間盤托出症」，但監獄醫療條件極差，遭獄方拒絕私人醫生診治，迫使他絕食抗議，在3週內爆瘦9公斤，目前生命受到危險。

納瓦尼親密盟友、「反腐敗基金會」領袖阿舒爾科夫（Vladimir Ashurkov）表示，「納瓦尼情況急遽惡化，非常危急，醫生說檢查結果顯示，他應該住進重症監護室。」

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