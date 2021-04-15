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Coway「寵物型」空氣清淨機在台上市　連底座都有濾網

▲空氣清淨機。（圖／品牌提供）

▲Coway在台推出新款空氣清淨機，主打寵物毛髮很適用。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／台北報導

在台銷量表現不俗的南韓空氣清淨機品牌Coway，今（4／15）在台發表旗下最新款空氣清淨機種AP2318P，以有養寵物的家庭為主打，強調以雙過濾系統與大空間過濾，讓毛髮較多的家庭能「更有Fu」，特色還包括連底部都有濾網的三面進氣設計，號稱可有效吸附地上飄散在空氣中的毛髮。

▲空氣清淨機。（圖／品牌提供）

近年民眾對空汙有感，加上疫情因素，帶動空氣清淨機銷售，其市售產品也針對特定族群推出主打機種，南韓品牌Coway AP2318P以最高565.4 “/h CADR值，號稱可有效過濾涵蓋至25坪大空間，加上雙側搭配下方進風的設計，對外主打針對飄散空中及地面之寵物毛髮吸附更有感，靠近地板空氣的危險因子或掉毛季，飼主困擾之寵物毛髮能比其他產品更快速濾除，向寵物主與家中有爬行的幼小孩童的使用者喊話。

▲空氣清淨機。（圖／品牌提供）

此外，其機內以「前置濾網」搭配「二合一三效防禦濾網」過濾空氣，前製濾網主要針對較長寵物毛髮，而防禦濾網則以「蜂巢式活性碳層」結合「HEPA」的複合式濾網設計，表示可有效可過濾0.3 微米的 PM2.5 空氣汙染物，以及寵物毛髮、花粉灰塵、過敏原等致敏因子等。

另有面板顯示目前空氣狀況，更換濾網通知等，並設計有一鍵鎖定功能，寵物與兒童均不用擔心誤觸。外觀設計簡單大方，可融入多數室內居家風格，售價25,800元，一年份濾網組合價格4,680元。

▲空氣清淨機。（圖／品牌提供）

英國知名家電品牌Dyson，也推出新款Purifier Cool Formaldehyde TP09二合一甲醛偵測空氣清淨機，以及Purifier Hot+Cool Formaldehyde HP09三合一甲醛偵測涼暖空氣清淨機，主打配備固態甲醛感應器，可偵測空氣中的甲醛濃度，且符合HEPA H13標準，可捕捉小至0.1微米的微粒，結合涼風扇與暖風扇功能，與前代相比噪音也降低20%，售價分別為24,900元與28,900元。

▲空氣清淨機。（圖／品牌提供）

▲空氣清淨機。（圖／品牌提供）▲空氣清淨機。（圖／品牌提供）

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