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3款美型空氣清淨機推薦　新春出手現折2000元優惠

▲美型空氣清淨機。（圖／各業者提供）

▲Aeris推出新款美型空氣清淨機，並祭出現折2000元優惠。（圖／各業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎疫情導致去年空氣清淨機熱賣，部分業者把握春節除舊換新趨勢，推出促銷方案誘消費者直接出手，瑞士的空氣清淨機品牌aeris以工藝品設計家電外型，超搭時尚裝潢趁新品檔期推現折2,000元優惠；在台已有知名度的Honeywell則推「舊換新募集活動」優惠方案，回收舊機還可現折最高1,200元。

▲美型空氣清淨機。（圖／各業者提供）

Aeris品牌旗下最新aair lite系列，以極致簡約的外型，搭配能更換顏色的「機身外套」，包括海軍藍、雨雲灰、石英粉之外，台灣更獨家限量推出全球唯一的「愛馬仕橘」，讓使用者能簡單與各種裝潢搭配，即起至2／28期間，購買特定款式商品者可享有2000元折價優惠。

▲美型空氣清淨機。（圖／各業者提供）

Honeywell近期則推出「舊換新募集活動」方案，即起至2／28期間，至全台指定通路持家中「任一品牌」的舊機款，購買Honeywell萬元以上系列機款，可現折1,200元；購買萬元以下系列機款，也可現折600元；另至恆隆行官網完成保固登錄，可抽日月行館雙人住宿券、以及Smith & Wollensky 牛排館頂級牛排餐券等獎品。

▲美型空氣清淨機。（圖／各業者提供）

Dyson也推出新年最後一波促銷活動，即起至2／10期間，於官方網站商城限時推出產品獨家優惠，包括三合一涼暖空氣清淨機、二合一涼風智慧空氣清淨機，與三合一涼暖智慧空氣清淨機HP04的獨家黑鋼色都入列，直接下殺72折起，最多可省5,012元。

▲美型空氣清淨機。（圖／各業者提供）

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