催債幾萬元　莽男打死妹夫！害妹妹新婚3月就守寡

▲男子打死妹夫，更一審判刑。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭礁溪2018年3月間發生一起兇殺案件，吳姓男子為了幫母親催討幾萬元的債務，對楊姓妹夫拳腳相向，更找了2人前來幫手，眾人狂毆30分鐘，將妹夫打死。吳男的莽撞行為，害新婚3個月的妹妹，帶著腹中的胎兒守寡。一審將吳男等3人分別重判7年以上重刑，二審改判1年6月。案經撤銷發回，高院更一審改將。可上訴。

本案發生於2018年3月18日，死者楊姓男子與吳男的妹妹在網路上結識，雙方相戀1年多，剛完婚3個月。而楊男平日在高雄做生意，他向吳男的母親借了幾萬元周轉，但卻遲遲不還款。事發當天，楊男結束高雄的工作，到宜蘭看懷孕的妻子。

但吳男不滿，以為楊男又來借錢，他一見面就開口索討楊男的欠款，2人爆發激烈口角，最後楊男抓起廚房的菜刀恐嚇吳男。吳男吞不下這口氣，與楊男開打，這時吳男的陳姓、游姓2名友人前來拜訪，隨即加入戰局。一夥人從屋內打到屋外，楊男不敵眾人，遭吳男等3人狂毆30多分鐘，最後倒地不起。楊男被送醫急救，最後因打架造成的擦挫傷，不治身亡，留下新婚3個月的妻子與遺腹子。檢方偵辦後，對吳男等3人依照「家暴傷害致死罪」提起公訴。

一審法院審理後，認定3人在圍毆楊男後，升高犯罪故意，達到致人於死的程度，因此依照「家暴傷害致死罪」將吳男等3人，分別判刑7年10月到7年4月不等的刑期。但二審改認定楊男因原本就有心臟肥大、右心室擴張病變等疾病，外觀上無從辨認，甚至連妻子都不知道他有病；結果在被毆打後，造成左側肋骨骨折，增加心臟負荷，引起心因性休克而猝死。因此二審不認為吳男等人有傷害致死的故意，改依照傷害罪輕判均1年6月。二審判決遭最高法院撤銷，發回高院更一審。

更一審於20日宣判，更一審法院還是認定吳男等人的攻擊行為，與造成死者死亡結果間具有相當因果關係，又改認定吳男等人犯下「家暴傷害致死罪」。考量原審判決刑度妥適，更一審駁回上訴，維持吳男7年10月的重刑。可上訴。

