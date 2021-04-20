遭中時董座提告　黃國昌反酸「可笑」：樂當蔡衍明馬前卒的媒體人

▲時代力量前立委黃國昌。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者蘇晏男／台北報導

最高法院3月駁回《中國時報》上訴，確定須賠償前立委黃國昌500萬元、登報道歉，不料，黃國昌在臉書自曝今（20）日收到《中國時報》董事長王丰對他的刑事自訴狀，直言「這樣也可以想要用刑事自訴報復？怎麼不乾脆指控我洩露旺中集團的『營業秘密』？真是太可笑了」。

黃國昌2015年12月競選立委時，遭《中國時報》大篇幅報導其岳父高熙治在中國開工廠，事後他否認此事，反控報導所刊登的為假照片，並向《中時》及副總編輯王健聖提告求償500萬元。一二審均判賠50萬元、並在3報上登報道歉。案經上訴，最高法院於2021年3月12日駁回上訴確定。

事隔一個月，黃國昌20日在臉書以「戳破蔡衍明的謊言後 旺中惱羞成怒的報復濫訴」為題，自曝今天早上收到一份超級可笑的刑事自訴狀，而告他的人是王丰；對方聲稱黃國昌去年10月公開旺中創辦人蔡衍明對旺中集團主管下令操作新聞的對話，違反《個人資料保護法》。

「從法律上而言，這個自訴是極度可笑的。」黃國昌表示，蔡衍明去年在NCC聽證會上說謊，否認自己介入新聞製播，而他所做的，不過是提出證據，戳破蔡衍明的謊言，證明「蔡衍明對新聞報導的指示命令，而旺中高層媒體主管，皆是唯唯諾諾地承蔡董之命」。

黃國昌譏諷，這樣也可以想要用刑事自訴報復？怎麼不乾脆指控他洩露旺中集團的「營業秘密」？真是太可笑了，王丰應該也有此自覺，所以才透過「自訴」方式提出，想要花銀子找律師浪費他的時間精力。

黃國昌批評，其實，這份自訴，真正反映的，就是毫無自省能力的媒體人，樂於充當蔡衍明馬前卒的寫照，非常可悲。

文末，黃國昌也表示，先前抹黑他的訴訟，最高法院已經判《中時》敗訴確定了，但法院命《中時》刊登的道歉啟事到底何時要履行？