邀陳其邁同台得罪韓粉　朱立倫：遺憾韓國瑜離開市長位子

記者羅婉庭／台北報導

國民黨前主席朱立倫日前赴高雄進行銀光協會公益活動，邀請高雄市長陳其邁出席，外界認為朱立倫一舉得罪所有韓粉。對此，朱立倫20日表示，很遺憾高雄前市長韓國瑜離開市長位子，因此由陳其邁出席，他也強調，做公益沒有黨派之分、地域之別。





▲朱立倫出席 「照護人，有你真好！」公益影片播映會。（圖／記者林敬旻攝）

朱立倫上午出席銀光協會記者會後受訪表示，他到高雄主要是做公益，做公益沒有黨派之分、地域之別，對象是長者、失智老人或社會長所有需要幫助的人，他也感謝陳其邁全程參與。他說，希望將來有更多機會在全台灣做公益，不管當地首長是藍、是綠、是白，面對任何顏色都是一樣的態度。

至於是否擔憂得罪韓粉？朱立倫說，昨天捐贈對象是高雄市長輩，很遺憾韓國瑜離開了市長位子，因此昨天由陳其邁代表出席。他也表示，希望有一天，各地都是國民黨執政，但做公益的時候不分黨派的在各地為長者服務。

外界也關心朱立倫何時表態參選國民黨主席？朱立倫回應，目前最重要的目標是爭取社會對國民黨更多支持與肯定，並團結國民黨，各地方人士都有同感。

朱立倫強調，希望國民黨能團結一致，能夠在2022選舉中獲得更多席次，近日拜訪地方人士，都是聽到相同的聲音，大家非常擔憂黨內分裂對2022有很大的傷害，國民黨如果一直都在同溫層，無法走出去爭取社會大眾及年輕人支持，也無法勝選。