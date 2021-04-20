感染源未明！2名機師確診「曾飛美國」本土境外待釐清　匡列131人

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增2名新冠肺炎確定病例，都是國籍航空機師，曾經到美國執勤，返國檢疫時採檢確診，感染源還在調查，尚不確定是本土或境外移入，相關接觸者匡列131人。

指揮中心發言人莊人祥表示，這2名航空公司機組員分別是案1078、1079，今年4月14日曾經到美國執勤，並於當地旅館檢疫，16日返台進行居家檢疫。

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案1078於4月18日出現喉嚨癢，案1079於4月17日出現喉嚨癢、全身痠痛症狀，2人因出勤需要，4月19日經公司安排進行採檢，並於今日確診，Ct值分別為29(案1078)及17(案1079)。

莊人祥指出，目前這兩例個案還在調查感染來源，屬於境外，或者哪一個先感染造成航空器感染還需釐清，初步匡列接觸者131人，其中2人列居家隔離，129人列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計199,699例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含197,883例排除)，其中1,078例確診，分別為960例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及2例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中11人死亡、1,038人解除隔離、29人住院隔離中。