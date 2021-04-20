暴龍可能是「群居」動物！　美最新研究打破「凶猛獨行俠」形象

▲法國2018年展出的暴龍化石。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國猶他州大階梯─埃斯卡蘭特國家紀念碑（Grand Staircase-Escalante National Monument）附近發現一個大型恐龍化石遺址，古生物學家研究多年後，19日公布最新結果。他們認為，凶猛暴龍可能是群居肉食性動物，而非過去多年以來所想像的「獨行俠」獵食者。

《美聯社》報導，美國內政部土地管理局（BLM）古生物學家提圖斯（Alan Titus）於2014年發現此遺址，由於面積太大、化石數量極多，發掘工作持續至今。阿肯色州大學利用地球化學技術分析骨骸與岩石後，得出上述結論，而此假說也支持了20年前首度提出的暴龍群居說。

▲美國猶他州大階梯─埃斯卡蘭特國家紀念碑（Grand Staircase-Escalante National Monument）附近的恐龍化石。（圖／達志影像／美聯社）

加拿大艾伯塔省（Alberta）20年前發現10幾隻暴龍遺骸時，學者首度提出暴龍群居說，蒙大拿省（Montana）之後也發大量恐龍遺骸，進一步提高其可能性。但是，提圖斯也指出，許多科學家質疑，恐龍的智力應該不足以參與複雜社會互動。

麥卡利斯特學院（Macalester College）生物學教授羅傑斯（Kristina Curry Rogers）並未參與本次研究，她認為，此發現的確強化了暴龍群居說的可信度，但要直接證明仍「有一點困難」，還需要更多研究佐證，「這些動物可能居住在彼此附近，但不會作為同一個社會群體一起遷徙，唯有在資源減少、生活條件惡化時才會聚在一起」。

丹佛自然科學博物館（Denver Museum of Nature & Science）恐龍化石展場負責人塞蒂奇（Joseph Sertich）則抱持樂觀態度，他認為，此遺址研究成果很可能提供「進一步了解動物行為方式」的深入證據。

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