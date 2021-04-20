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小6兒夜市幫爸媽送菜打翻　暖客「堅持付錢」一句話感動4千人

記者黃翊婷／綜合報導

一名在夜市擺攤賣小吃的老闆19日於臉書「爆廢1公社」PO文分享，日前請就讀小學6年級的兒子幫忙端一盤魚蛋沙拉，結果客人跑來說東西打翻在桌上，他和妻子想免費送一份餐點當補償，沒想到客人堅持要付錢，還說只是想提醒一下他們，請孩子以後做事小心一點就好，讓他聽完超感動。

▲▼逢甲、逢甲夜市、逢甲商圈。（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO在夜市做生意遇到好客人。（示意圖／記者周宸亘攝，非事發地點）

原PO提到，事情發生在18日，當天有位女客人點了一份魚蛋沙拉和蟹腳棒沙拉，說要在對面的牛排攤吃，餐點做好之後，他請就讀小學6年級的兒子端菜過去，結果女客人來歸還盤子時，說菜打翻到桌上，他和妻子一聽趕忙道歉，並想重新再做一份魚蛋沙拉當補償。

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等到女客人吃完要來拿外帶的餐點時，仍堅持要付第二份魚蛋沙拉的錢，聽到老闆頻頻道歉，她的丈夫才開口解釋，其實他們不想要賠償，只是提醒一下老闆夫婦別忘了機會教育孩子，讓孩子以後做事可以再小心一點。

等到客人離開，老闆也馬上告訴兒子，做錯事情在所難免，最重要的是後續處理，他也很感謝這位好客人，願意把話說出來，讓他們有機會進行後續處理，「因為有很多人在遇到不愉快的事情後，可能會選擇默默忍受，然後下次就不再來了。」

這篇文章公開不到一天，就吸引超過4500名網友按讚，大家紛紛留言大讚原PO和客人都是EQ很高的人，「好棒的身教」、「好客人遇到好店家」、「身為客人有時候真的不是要賠償」、「這客人的涵養真的夠高」、「好的客人才會願意跟你說」。

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