帶狗搭台鐵「坐2位」遭站票女偷拍　正妹秀車票！全網讚正確

記者黃翊婷／綜合報導

一名正妹16日帶著寵物狗和行李搭乘台鐵自強號，因為一次使用兩個座位，被一名持站票的阿姨偷拍，她發現之後乾脆拍下手上兩張「成人票」，證明自己真的有多花一份錢幫狗狗買票，希望阿姨不要在網路上PO文酸嗆。文章公開之後，網友們紛紛大讚她的行為很正確，並建議如果還是有顧慮，可以把車票夾在上面，免得無辜受到公審。

▲原PO曬出車票證明。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

原PO提到，剛剛搭上台鐵自強號，準備從花蓮瑞穗前往高雄新左營，卻看到一名持站票的阿姨疑似在偷拍，而且一直用銳利的眼神盯著她看，這才想到，對方可能是覺得她占用兩個座位，希望能讓出一個空位給其他人使用。

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「但兩個座位我都有付錢購買。」原PO亮出手上的車票，證實自己不是無故占用座位，她解釋，因為行李很多加上帶著寵物狗，所以乾脆買兩張「成人票」，以免造成他人困擾，「請阿姨如果有看到不要突然就發文嗆我，我會怕。我有付錢啦，妳不要再看我了。」

其他網友看完原PO的文章，紛紛大讚她的行為正確，「棒棒，這樣不能嘴，支持」、「全票可以，沒差，不要半票就好」、「有付費就沒差，之前看過有人不想跟別人坐，也是買兩張票」、「我也常常為了1歲的小孩多買一個座位，比較不會造成其他乘客困擾」。也有網友建議她，如果還是有顧慮，不妨把車票直接夾在上面，免得無辜受到公審。

▼網友力挺原PO願意多花錢幫寵物買座位。（示意圖／記者賴文萱攝，與本文當事人無關）