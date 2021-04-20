撞斷機車後照鏡留1500元獲萬讚　內行人一算！女車主還是虧本

▲原PO臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友19日在臉書「爆廢1公社」PO出一張照片，分享自己遇到一名負責的年輕人，內容提到，她的機車停路邊被撞壞後照鏡，沒想到當事人竟然留下姓名、電話，還有1500元現金，相當值得讚賞。這篇文章公開僅僅半天，就吸引超過1萬名網友按讚，大家都很驚訝，這年頭竟然還有這樣的好人，只是這1500元恐怕還是不夠支付修理費用。

原PO提到，前幾天發現停在路邊的機車被撞倒，後照鏡斷掉、機車有些磨損，當事人留下一個白色紙袋，裡面放了1500元，紙袋外面則寫著，「不好意思，剛剛A到你（妳）的車，請您原諒我的不小心，我的名字叫XXX，電話XXX」，讓她覺得很暖心，「這年頭肯如此負責的年輕人，值得讚賞」。

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▲原PO的機車停在路邊被撞倒。（示意圖／記者黃翊婷攝，與本文當事人無關）

這篇文章公開大約半天，就吸引超過1萬名網友按讚並留言熱議，「前年我開E350停路邊，不知道被誰擦撞左邊，到現在還找不到人」、「這年頭有擔當、肯負責的人不多見了」、「先不論金額大小，這麼負責真的很讓人欽佩」、「讚，就算1500元不夠修我也不追究」。

不過，有熱心網友幫原PO大約算了一下修車的費用，後照鏡一支350元，換一對就要700元，再加上車殼磨損的部分，估計要1200元至1800元，其實原PO還是虧本。