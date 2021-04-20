黑幫小弟「為愛洗白」退會！高層開口50萬贖身…付不出落跑遭痛毆

▲北檢介入追查，並於昨約談冠和會總召楊程皓等5嫌到案 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

竹聯幫和堂旗下冠和會一名小弟因女友盼他回頭，因此希望能就此金盆洗手脫離江湖，不料卻遭會內高層要求50萬元「贖身費」，男子籌不出錢只好選擇落跑，不料今年2月間卻在信義區一處夜店停車場遇襲，慘遭擄走痛毆，並搶走1萬多元。事後檢方介入追查，並於昨（19日）約談冠和會總召楊程皓等5人到案。

檢方調查，受害男子入會約1年時間，今年初因女友懇切希望他能回頭洗白、重新做人，男子便向會中提出退出要求，不料高層卻藉此開口索要50萬元「贖身費」才肯放人；男子籌不出這麼多現金，最終只好選擇落跑，不料今年2月仍在夜店停車場遭成員擄走痛毆，並被搶走提款卡提領1萬多元現金。

事後檢方介入調查，發現冠和會成員今年4月間才因債務問題在萬華街上發生持刀砍人事件，2起案件疑似均為楊性總召等人唆使，因此昨將涉案的楊嫌、副會長顏嫌、小弟周嫌、劉嫌、陳嫌等5人約談到案，訊後分別依組織犯罪條例、毒品危害防制法諭令楊嫌、顏嫌、周嫌10萬元交保，而劉嫌、陳嫌則是5萬交保候傳。

▼冠和會副會長顏浩宇。（圖／記者劉昌松攝）